ETV Bharat / bharat

ଆମେରିକା, ୟୁରୋପକୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ; 6ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସୋମବାର ଛଅଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅମୃତସର-ବର୍ମିଂହାମ, ବର୍ମିଂହାମ-ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଜୁରିଚ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-କୋପେନହେଗେନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଆମେରିକା, ୟୁରୋପକୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ; 6ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍
ଆମେରିକା, ୟୁରୋପକୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ; 6ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 2, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆକାଶମାର୍ଗ ଦେଇ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ସହରକୁ ଛଅଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବ ।

ରବିବାର 50ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିବା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23:59 ଘଣ୍ଟା (IST) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UAE, ସାଉଦି ଆରବ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ କାତାରକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ରବିବାର Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ବାହକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଅମୃତସର-ବର୍ମିଂହାମ (AI117) ଏବଂ ବର୍ମିଂହାମ-ଦିଲ୍ଲୀ (AI114) ସମେତ ଛଅଟି ଉଡ଼ାଣ ସୋମବାର ବାତିଲ ହେବ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୁରିଚ୍ ମଧ୍ୟରେ AI151 ଏବଂ A152 ଉଡ଼ାଣ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋପେନହେଗେନ୍ ମଧ୍ୟରେ AI157 ଏବଂ AI158 ଉଡ଼ାଣ ସୋମବାର ବାତିଲ ହେବ। “ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆକାଶମାର୍ଗ ଉପରେ ବିକଳ୍ପ ରୁଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

"ଏହା ସହିତ ନ୍ୟୁୟର୍କ (JFK) ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କ (ଲିବର୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ)କୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ରୋମ୍ (ଫିୟୁମିସିନୋ ବିମାନବନ୍ଦର) ରେ ବୈଷୟିକ ଷ୍ଟପ୍ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେବ," ବୋଲି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି । ରୋମରେ ଷ୍ଟପ୍ ସହିତ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ଯେହେତୁ ଇରାନ ଏବଂ ଇରାକ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ୟୁରୋପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟ ରୁଟ୍ ନେବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ 30-40 ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ହେବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଓମାନ, ସାଉଦି ଆରବର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ଏବଂ ମିଶର ଦେଇ ଏହି ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ।

ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା, ଆକାଶପଥ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମ୍ଭବତ ସମେତ ଅନେକ ପାରାମିଟରରେ ବଢୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ, ବିମାନ ପରିଚାଳନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ବାହକମାନେ ରବିବାର 350ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁଏଇ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିନ୍ଦା; କହିଲେ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଭାରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଇଭ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ; ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ ବୟାନ, ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ 48 ଇରାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖାମନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ହେବ ଇରାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଇରାନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AIR INDIA FLIGHTS CANCELLED TODAY
MIDDLE EAST WAR
AIR INDIA
ISRAEL IRAN US WAR
AIR INDIA FLIGHTS CANCELLED TODAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.