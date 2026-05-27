ETV Bharat / bharat

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଲା ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ

ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।

Air India Flight To San Francisco Returns Midway Due To Technical Snag
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଲା ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SAN FRANCISCO FLIGHT RETURNED, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍-ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଛି । ବିମାନଟି ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆକାଶରେ ରହିବା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା । ୨୩୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନଟି ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଉଡୁଥିଲା ।

ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୋଇଂ 777- 300 ER ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିମାନ AI173, ମାନକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ବୋଲି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।

"ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ," ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଏବଂ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ରହଣି ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ହେଲେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ ।

ଫ୍ଲାଇଟ୍- ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ Flightradar24 ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିମାନଟି ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ।

"ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳପାନ, ହୋଟେଲରେ ରହିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ," ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୱିଲସନ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକା, ୟୁରୋପକୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରୁଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ; 6ଟି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ବେଳେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 228 ଯାତ୍ରୀ, 6 ଆହତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

AIR INDIA SAN FRANCISCO FLIGHT
DELHI TO SAN FRANCISCO FLIGHT
FLIGHT AI17
AIR INDIA FLIGHTS
SAN FRANCISCO FLIGHT RETURNED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.