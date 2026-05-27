ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଲା ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
Published : May 27, 2026 at 3:56 PM IST
SAN FRANCISCO FLIGHT RETURNED, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍-ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବିମାନ ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଛି । ବିମାନଟି ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆକାଶରେ ରହିବା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା । ୨୩୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନଟି ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଉଡୁଥିଲା ।
ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୋଇଂ 777- 300 ER ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିମାନ AI173, ମାନକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ବୋଲି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ।
"ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ," ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଏବଂ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ରହଣି ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ହେଲେ ଏୟାରଲାଇନ୍ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକୃତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହିଁ ।
ଫ୍ଲାଇଟ୍- ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ Flightradar24 ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଆକାଶ ସୀମାରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିମାନଟି ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ।
"ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳପାନ, ହୋଟେଲରେ ରହିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିବା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ," ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ