ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓ ପଦବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୱିଲସନ୍
ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ୱିଲସନ୍ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୱିଲସନ୍ (ANI)
Published : April 7, 2026 at 9:21 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସିଇଓ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୱିଲସନ୍ । ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ୱିଲସନ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୂର୍ବତନ ତୁର୍କୀସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲକର ଆୟସି ଏକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ୱିଲସନ୍ଙ୍କୁ ଜୁଲାଇରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଏବଂ ଏମ୍ଡି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...