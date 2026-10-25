ନମୋ ଘାଟରେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ବାୟୁସେନାର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୯୪ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ 'ୱିଙ୍ଗସ୍ ଓଭର୍ ଗଙ୍ଗେସ୍' (Wings over Ganges) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
Published : October 25, 2026 at 5:00 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନମୋ ଘାଟରେ ଆଜି ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବାୟୁସେନା । ବାରଣାସୀରେ ଆୟୋଜିତ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ବାୟୁସେନା ଦିବସ ଆକାଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାୟୁସେନା ଅତୁଳନୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୯୪ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ 'ୱିଙ୍ଗସ୍ ଓଭର୍ ଗଙ୍ଗେସ୍' (Wings over Ganges) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ:
ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଆକାଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତେଜସ୍, ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର (LCH) 'ପ୍ରଚଣ୍ଡ', SU-30MKI ଏବଂ ରାଫାଲ୍ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହିତ ପରିବହନ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି 3 ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 'ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏରୋବାଟିକ୍ ଟିମ୍' ଏବଂ 'ସାରଙ୍ଗ ହେଲିକପ୍ଟର ଡିସପ୍ଲେ ଟିମ୍' ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସଠିକ୍ ଉଡ଼ାଣ କୌଶଳ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
Varanasi air show…Magnificent! https://t.co/nc1c5psdt8— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
ଏହି ତିନି ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦୀବେନ ପଟେଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗ ଦେଇ ବାୟୁ ସେନାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଏୟାର୍ ସୋ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ସୋ'
ନାମୋ ଘାଟ ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ରୋଡ୍ଶୋ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ରୋଡ୍ଶୋ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଜାତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବଂ ଦଳୀୟ ପତାକା ହଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରଣାସୀରେ ପହଞ୍ଚି ‘ଅରବିନ୍ଦ ଲିମିଟେଡ୍’ର ନୂତନ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ବସ୍ତ୍ର ଓ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।