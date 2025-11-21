ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା
ମଜବୁତ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ । ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା । ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ।
Published : November 21, 2025 at 3:55 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲ-ହାଜ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ଅଜିଜିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୁଦୃଢ ହେବ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ:
ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ଯେ କାବୁଲ-ଦିଲ୍ଲୀ ସେକ୍ଟର ଏବଂ କାବୁଲ-ଅମୃତସର ରୁଟରେ ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଲ ପରିବହନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଯୋଗ ତଦାରଖ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ଦୂତାବାସରେ ଜଣେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ଉପରେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରାଯିବ ।"
'ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତଥାପି, ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ଉପରେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଆଫଗାନ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ । " ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ PHDCCI ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଅଧିବେଶନରେ କହିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ।