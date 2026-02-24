ETV Bharat / bharat

ରାଞ୍ଚି ନିକଟରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 7 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ।

air ambulance to delhi crashes near Simaria Jharkhand kills 7
ରାଞ୍ଚି ନିକଟରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 7 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 24, 2026 at 7:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Air Ambulance Accident, ରାଞ୍ଚି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୋମବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବିମାନରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 7ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିମାନଟି ରାଞ୍ଚି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା 7.11 ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ।

Wreckage of the crashed air ambulance
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଭଗ୍ନାବଶେଷ (ETV Bharat)

ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି,"ରାଞ୍ଚିରୁ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଞ୍ଚିର ଛତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମିରିଆ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । " ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଥିବାର ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

List of people aboard the air ambulance
ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା (ETV Bharat)

ଖବର ଅପ୍‌ଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କିପରି ହେଲା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ? ବାକ୍ଲବକ୍ସ କହିବ କାରଣ

TAGGED:

AIR AMBULANCE ACCIDENT RANCHI
RANCHI AIRPORT
AIR AMBULANCE CRASH
ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା ରାଞ୍ଚି
AIR AMBULANCE CRASH IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.