ରାଞ୍ଚି ନିକଟରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 7 ଯାତ୍ରୀ ମୃତ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ।
Published : February 24, 2026 at 7:21 AM IST
Air Ambulance Accident, ରାଞ୍ଚି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ରାଞ୍ଚିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୋମବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମାରିଆ ନିକଟରେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବିମାନରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ 7ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିମାନଟି ରାଞ୍ଚି ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା 7.11 ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା ।
ବିମାନବନ୍ଦରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି,"ରାଞ୍ଚିରୁ ଉଡାଣ ଭରିଥିବା ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଞ୍ଚିର ଛତ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ସିମିରିଆ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । " ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଥିବାର ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖବର ଅପ୍ଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...