2 ବର୍ଷରେ 6000 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲାଣି AI, ବନବିଭାଗକୁ IASଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
କୋଏମ୍ବାଟୁର-ମଦୁକରାଇ ରେଳପଥ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜରିଆରେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । 2 ବର୍ଷରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କୋଏମ୍ବାଟୁର(ତାମିଲନାଡୁ): AI ବଞ୍ଚାଉଛି ଗଜରାଜଙ୍କ ଜୀବନ । ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଶୂନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ 6000 ଗଜରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଛି । AI ସହିତ ବନବିଭାଗ ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି । ବନବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ IAS ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ।
Zero elephant deaths on railway tracks in the last two years in Madukkarai, Tamil Nadu, on the very tracks that once witnessed tragic losses of precious elephant lives. Last night, I was with my team at the Madukkarai AI Elephant Centre, reviewing the functioning of the AI… pic.twitter.com/FylBQA7GGh— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) December 20, 2025
ତାମିଲନାଡୁର ଘଞ୍ଚଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରେଳପଥ ରହିଥିବାରୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିପଥରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ ଟ୍ରେନର ଚଳାଚଳ । ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରେଳପଥ ନିକଟକୁ ଆସିଯାଉଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଥିଲେ । ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଧକ୍କାରେ 35ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଲକଡ଼ ରେଳ ବିଭାଗ ଓ ବନବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ।
ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ:
ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରେଳଲାଇନ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ୱାଲାୟାର ଓ ଇତିମଡ଼ାଇ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ Artificial Intelligence ବା AIର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 12 ଟାୱାର ସହିତ 24ଟି AI କ୍ୟାମେରା Install କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରି କରି ପାଖାପାଖି 7.05 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା ।
କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ:
ହାତୀମାନେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଏନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ସିଗନାଲ ମିଳିଥାଏ । ଯାହା ପରେ ବନବିଭାଗ ଟ୍ରେନ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନର ଗତି କମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମସ୍ୟା ଟଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ରେଳପଥ ନିକଟରେ ହାତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଘୋଉଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍ ପରିଦର୍ଶନ:
ତାମିଲନାଡୁର ପରିବେଶ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ, ଗଜରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ବନବିଭାଗକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ, କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଏବଂ ଆନାମଲାଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭେଙ୍କଟେଶ ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ ଅଧିକାରୀ ଜୟରାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ବନବିଭାଗ ପାଖାପାଖି 6000 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ଏସଂପର୍କରେ IAS ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ନିଜର X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି,"ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମଦୁକରାଇ ରେଳପଥରେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ । AI ଆଧାରିତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6000ଟି ହାତୀ ଏହି ରେଳପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହା ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ କେରଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ରେଳ ମଦୁକାରାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରେଳ ପାଇଁ 2ଟି ରେଳପଥ ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ରେଳପଥ ଜଙ୍ଗଲରେ 2.9 କିମି ଓ ଅନ୍ୟଟି 4.15 କିମି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ୱାୟଲାର ଓ କଞ୍ଜିକୋଡେ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି ।
