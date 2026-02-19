ETV Bharat / bharat

ଆଉ ରହିବନି ସପିଂ ମଲର ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ! AI ସ୍ମାର୍ଟ ମିରର ଦେଖାଇଦେବ କେମିତି ମାନୁଛି ନୂଆ ପୋଷାକ

ଆସିଲା AI ଆଧାରିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ । ସେ ଦିନ ବୋଧହୁଏ ଡେରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ବଡବଡ ମଲରୁ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ହଟି ଯିବ, ତା ଜାଗାରେ କେବଳ ସ୍ମାଟସ୍କ୍ରିନ ରହିଥିବ ।

AI Impact Summit 2026
ଭାରତ ମଣ୍ତପରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 19, 2026 at 4:22 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ତପରେ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ 2026 । ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରିଟେଲ ବ୍ୟବସାୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି କମ୍ପାନୀ(TCS) ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଷାକ କିିଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ ।

ଟିସିଏସ ଦେଖାଇଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ

ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟିସିଏସ ତାର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ AI ଆଧାରିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଥିଲା । ମଲରେ ଡ୍ରେସ କିଣି ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି । ଆଉ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ପ଼ଡେ ତେବେ ତ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା । କାରଣ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ସାମ୍ନାର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ସତରେ ଖୁବ ବିରକ୍ତିକର । ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ଦେବ ଟାଟାର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭର୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ।

AI Impact Summit 2026
ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ଜାଗାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଦର୍ପଣ

ଭାରତ ମଣ୍ତପମ ଷ୍ଟଲରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଟିସିଏସ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସ୍ମାର୍ଟ ମିରର ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିଜନ ଟେକନିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସ୍କ୍ରିନ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୁଏ ସିଷ୍ଚମର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେନ୍ସର୍ସ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଶରୀର, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଶରୀର ଗଠନର ସଠିକ ମାପ ନେଇଥାଏ।

ଏହା ପରେ ଗ୍ରାହକ କ୍ୟାଟଲଗରୁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପୋଷାକ ବାଛିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । କିଛି ସେକେଣ଼୍ଡ ମଧ୍ୟରେ AI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଫିଗର ଉପରେ ପୋଷାକ ଫିଟ କରାଇ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଇ ଦେବ । ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଗ୍ରାହକ ମିରରେ ଖାଲି ନିଜ ଫଟୋ ଦେଖିବେନି, ବରଂ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲେ, ବୁଲିଲେ, ଆଗପଟୁ, ପଛପଟୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି, କେତେ ଫିଟ ରହୁଛି ସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିହେବ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା 3D ରେଣ଼଼୍ଡରିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ଦେଖିହେବ ।


ବିକ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ

ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ରହିଛି । ଯେମିତି-

ପୋଷାକ ଫେରସ୍ତର ସମାଧାନ କରିବ-ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ଅନଲାଇନ ସପିଂ ପୋଷାକ କେବଳ ଠିକ ମାପ ନ ହେବାରୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫିଟ ବିଷୟରେ ସଠିକ ଧାରଣା ଦେବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫେରାଇବା ସମସ୍ୟା ଅନେକ କମିଯିବ ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ-ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହା ହାଇଜିନିକ ନୁହେଁ, ତା ଛଡା ଅନେକ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ମିରର କରିପାରିବ ।

ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ-ଏହି AI ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେହରେ ପୋଷାକ କେମିତି ମାନିବ ତାହା ଦେଖାଏନି ବରଂ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ଶରୀର ଗଠନକୁ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ପୋଷାକ ମାନିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଦିଏ ।

ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଏହି ଷ୍ଟଲକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଏହି ମିରରରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ପୋଷାକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ମନୋଜ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୂଆ ପୋଷାକ ମାପିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଉଛି । ବାରମ୍ବାର ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ପୋଷ।କ ବାଛିବାର ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସିଲେକ୍ଟେଡ ଡ୍ରେସ ମୋ ଦେହରେ ଫିଟ ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା । ଯହି ଏହି ଟେକନିକ ମଲ ବା ଦୋକାନକୁ ଆସିଯିବ ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଟିସିଏସ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛି ଯେ, ଭାରତ କେବଳ ଏକ ସପ୍ଟଓୟାର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଦେଶ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନଶୈଳୀ ଡିଜାଇନ କରିବାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଉଭା ହେଉଛି । ସେ ଦିନ ବୋଧହୁଏ ଡେରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ବଡ ବଡ ମଲରୁ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ହଟି ଯିବ ଏବଂ ତା ଜାଗାରେ କେବଳ ସ୍ମାଟ ସ୍କ୍ରିନ ରହିଥିବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

