AI ଡିପ୍ଫେକ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ; ଗ୍ରାହକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଫିନ୍ଟେକ୍କୁ ସତର୍କ କଲା MHA
ଫେସିଆଲ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ଭିଡିଓ-KYC ଓ ଲାଇଭ୍ନେସ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ସାଇବର୍ ଠକ; ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ ଓ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ
Published : June 11, 2026 at 2:35 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇବର୍ କ୍ରାଇମ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (I4C) ବୁଧବାର ଏକ ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ନାଗରିକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଆଧାରିତ ଡିପ୍ଫେକ୍ ଠକେଇର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରିଛି। ଏହି ଠକେଇଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ବୁଧବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସାଇବର୍ ଅପରାଧୀମାନେ AI ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଡିପ୍ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫେସିଆଲ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ଲାଇଭ୍ନେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଭିଡିଓ-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆକାଉଣ୍ଟ ରିକଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁଛି।
ଏହି ଠକେଇର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଠକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମେସେଜିଂ ଆପ୍, ଚାକିରି ପୋର୍ଟାଲ୍, ଡେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭିଡିଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଖି ଫିଟିବା, କଥା କହିବା, ମୁଣ୍ଡ ଏପାଖ-ସେପାଖ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିବା ଭଳି ମୁହଁର ଚଳନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ।
ଏହି ରେକର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ AI ଟୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରତିରୂପ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆଖିର ଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ଅନୁକରଣ କରିପାରେ। ପରାମର୍ଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡିପ୍ଫେକ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେସିଆଲ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଓ ଲାଇଭ୍ନେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫାଙ୍କି ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସତର୍କ କରିଛି ଯେ, ଏପରି ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭେଦ କରାଗଲେ ଅପରାଧୀମାନେ ଠକେଇପୂର୍ବକ KYC(Know Your Customer) ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ, ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିପଦର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି MHA ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଫିନ୍ଟେକ୍ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ବୋର୍ଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତ ଡିପ୍ଫେକ୍ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ମିଳିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, AI ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଠକେଇ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରାମର୍ଶରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସେଠାରେ ନିଜ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଲକ୍ କରି ରଖିବା, ଇ-ମେଲ୍ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅନଧିକୃତ ଲଗ୍ଇନ୍ ଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଅଜଣା ଭିଡିଓ କଲ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଠକେଇ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ଚୋରି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ, ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାତୀୟ ସାଇବର୍ ଅପରାଧ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଠକଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଠକେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଠକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ସହ ଜଡିତ ଏକ “ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ SIM-ସ୍ୱାପ୍ ଚେଷ୍ଟା”ର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।