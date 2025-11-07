ETV Bharat / bharat

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପାଇଲଟ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ମୃତ ପାଇଲଟ ସୁମିତ ସଭରୱାଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯାଚିକା ଉପରେ ଡିଜିସିଏଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

Pushkaraj Sabharwal, father of Captain Sumeet Sabharwal, pays an emotional tribute to his son outside their residence in Powai, Mumbai, on Tuesday, June 17, 2025
By Sumit Saxena

Published : November 7, 2025 at 5:13 PM IST

Air India Plane Crash ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ପାଇଲଟ କାରଣ ନୁହେଁ ।’ ଆଜି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ଗୁଜୁରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 260 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ମୃତ ପାଇଲଟ ସୁମିତଙ୍କ ବାପା କରିଥିଲେ ଆବେଦନ:

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପାଇଲଟ ସୁମିତ ସଭରୱାଲଙ୍କ ବାପା ପୁଷ୍କରରାଜ ସଭରୱାଲ ଦାଏର କରିଥିବା ଏକ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚି । ତେବେ ପିଟିସନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ନ୍ୟାୟିକ ତଦାରକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ।

ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା ରିପୋର୍ଟ:

ସଭରୱାଲ ଓ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଲଟ ଦ୍ବାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା କି, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ତଦନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେକନିକ୍‌ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନକରାଯାଇ ମୃତ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ତଦନ୍ତରେ ତଥ୍ୟ ଚୟନ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା, ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି । ତରବରିଆ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପାଇଲଟଙ୍କ ଭୁଲ୍‌ କାରଣରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ବାହାରିଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଶ୍ବାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।’

ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି:

ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଗୋପାଳ ଶଙ୍କରନାରାୟଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ କି, ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । AAIB କରିଥିବା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ବାଧୀନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିୟମର 12 ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

‘ପାଇଲଟ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ’:

ଶୁଣାଣି ବେଳେ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, ‘ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଅଟେ । ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆରୋପର ବୋଝ ଉଠାଇବା କଥା ନୁହେଁ । କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।’

ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ କହୁଛି ତାହା ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି:

ବିଚାରପତି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ପାଇଲଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟରେ ଦୋଷ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଯାଞ୍ଚର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦୋଷ ଦେବା ନୁହେଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା । ଏଥିସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ ଜର୍ନଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ ବିଦେଶୀ ଖବରକାଗଜ ଆପଣଙ୍କ ମୋକଦ୍ଦମା ଉପରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ବିଦେଶୀ ପ୍ରେସ କୌଣସି ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନାହିଁ । କାରଣ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ତଥ୍ୟତ୍ମକ ରୂପେ ଭୁଲ୍‌ ଅଟେ ।

