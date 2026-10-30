ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସେନାରୁ ଅବସର ନେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଗ୍ନିବୀର, ତେବେ ଆଗକୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ?
୪ ବର୍ଷର ସାମରିକ ସେବା ପରେ ୧୮,୩୦୦ ଅଗ୍ନିବୀର ସେନା ଛାଡ଼ିବେ, ମିଳିବ ୧୧.୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ୍। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ।
Published : October 30, 2026 at 8:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୪,୪୦୦ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮,୩୦୦ ଅଗ୍ନିବୀର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସେନାରୁ ଅବସର ନେବେ।
ସେନା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ୧୧.୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ୨୪ କିମ୍ବା ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାରି ବର୍ଷର ସାମରିକ ତାଲିମ ଓ ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ।
- ସେନାରେ କେତେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ?
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୪୬,୦୦୦ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ର ୨୪,୪୦୦ ଅଗ୍ନିବୀର ସଫଳତାର ସହ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ୬,୧୦୦ ଜଣଙ୍କୁ ସେନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮,୩୦୦ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଜର ଚାରି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ କରି ସେନା ଛାଡ଼ିବେ।
- ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ମିଳେ ?
ଚାରି ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ମାସିକ ଦରମାର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ସେବାନିଧି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଚାରି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ ପରେ ସୁଧ ସହିତ ଏହି ଜମା ରାଶି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରାୟ ୫.୦୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ସମାନ ଯୋଗଦାନ ମିଶିବା ପରେ ମୋଟ ରାଶି ୧୦.୦୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (ପିପିଏଫ୍) ସହ ଜଡ଼ିତ ସୁଧ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମିଶିବା ପରେ ଏହି ରାଶି ପ୍ରାୟ ୧୧.୭୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ।
- ସେନା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ମିଳିବ କି ?
ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାରି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରି ସେନା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ନିୟମିତ ସାମରିକ ପେନସନ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏକକାଳୀନ ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ଟିକସମୁକ୍ତ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେବା ନିୟମ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପେନସନ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ସେନା ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବେ ଏକ୍ସ-ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରୀ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ (ECHS) ଅଧୀନରେ ଆଜୀବନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସାମରିକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ।
- ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ଗରେ ସଂରକ୍ଷଣ, ବୟସ ସୀମାରେ କୋହଳ ଏବଂ କେତେକ ପଦବୀରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
୧. ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CRPF), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (CISF), ଭାରତ-ତିବ୍ବତ ସୀମା ପୋଲିସ (ITBP) ଏବଂ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ରହିଛି।
ଏହି ବାହିନୀଗୁଡ଼ିକରେ କନଷ୍ଟେବଳ ଓ ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିସହ କେତେକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଛାଡ଼ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସେନାରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଦିଧାରୀ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ।
୨. ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଦିଧାରୀ ସେବାରେ ସଂରକ୍ଷଣ
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଦିଧାରୀ ସେବାରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହରିୟାଣା, ସିକ୍କିମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆସାମ ମଧ୍ୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କେତେକ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
୩. ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସୁଯୋଗ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଲେଭଲ୍-୧ ପଦବୀରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଲେଭଲ୍-୨ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍ ପଦବୀରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (RPF) ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୧୬ଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL), ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BEL) ଏବଂ ମାଜାଗନ୍ ଡକ୍ ସିପ୍ବିଲ୍ଡର୍ସ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି।
ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଷୟିକ ପଦବୀରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
୪. କର୍ପୋରେଟ୍ ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ ତାଲିମ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରହୀ।
ଟାଟା ସନ୍ସ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍, ଆର୍ପିଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଶାସନ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ପରିବହନ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ୬ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ସାମରିକ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
- ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ ୩ଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ସାମରିକ ସେବା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍କିଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍: ସାମରିକ ସେବା ସମୟରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏଥିରେ ରହିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ (NCVET)ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସମକକ୍ଷ ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (IGNOU) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲିଂ (NIOS) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ।
ତୃତୀୟତଃ, ଡିଟେଲ୍ଡ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍: ସେନା, ନୌସେନା କିମ୍ବା ବାୟୁସେନାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବା ରେକର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ।
ଏହି ତିନିଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ବୟସ ସୀମାରେ କୋହଳ ସୁବିଧା ଦେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସହାୟକ ହେବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME) ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଋଣ ଓ ସହାୟତା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।