ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୭୫% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି
୪ ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ୨ ବର୍ଷର ସୁଯୋଗ; ୬ ବର୍ଷ ପରେ ନିୟମିତ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ
Published : November 4, 2026 at 6:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଉ ୨ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ୪ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ସେନାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଥିବା ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀର ଅତିରିକ୍ତ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ଅବଧି ପୂରଣ ପରେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚୟନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (CDS) ଜେନେରାଲ ଏନ୍ଏସ୍ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ୨ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସୈନିକ ଭାବେ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ।
#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, "Today is a very significant day for the Indian Defence Forces and for our 'Agniveers'. The Cabinet has created a pathway for all Agniveers to be absorbed into the Indian Defence Forces. As you are aware, the 'Agnipath' scheme was introduced on June 14, 2022. At that time, it was stated that there would be continuous performance evaluation of the Agniveers and that the scheme would be reviewed periodically. The first batch of Agniveers is now nearing the completion of their four-year tenure. Based on the performance evaluations conducted over these four years, we have received very positive feedback regarding their performance. As you know, 25% of the Agniveers are to be enrolled into the regular forces based on merit. Previously, the provision was for 75% of the Agniveers to transition back into society as disciplined and motivated youth. However, under this updated scheme, the remaining 75% of Agniveers will now be offered an additional engagement period of two years. Upon the completion of this two-year period, all those who are willing will be enrolled into the Armed Forces, subject to objective selection criteria. These are the four major aspects of this scheme."— ANI (@ANI) November 4, 2026
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୧୮ ହଜାର ଅଗ୍ନିବୀର ସେମାନଙ୍କ ୪ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରି ସେନାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। CDS ଜେନେରାଲ ଏନ୍ଏସ୍ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜାରି ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ନିୟମିତ ସୈନିକ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ୪ ବର୍ଷ ପରେ କେବଳ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସେବାରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସେନାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
୨୦୨୨ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ଅଗ୍ନିବୀର' ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସେନାର ରୂପରେଖକୁ ଅଧିକ ଯୁବ, ଗତିଶୀଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ଏହାକୁ ସେ ଏକ 'ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି' ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷର 'ସେକେଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି' (Second Tour of Duty)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।"
Taking a significant decision today, the Union Cabinet chaired by PM Shri @narendramodi has approved a two-year ‘Second Tour of Duty’ for Agniveers under #Agnipath. I sincerely thank PM Modi for taking the decision of additional 2-year ‘Second Tour of Duty’ for Agniveers under the Agnipath scheme. This would also provide enrollment of all willing Agniveers as regular soldiers after the tenure of 4/6 years, who meet the selection criteria. This decision is continuation of long-term structural reforms of our defence forces, aimed at creating a younger, fitter, technologically equipped and future-ready military. It is not merely a recruitment policy; it is a way forward to prepare India's military for the changing character of warfare.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 4, 2026
ଏଥିସହ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷର 'ସେକେଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି'କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷର 'ସେକେଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି' ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ୪/୬ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ନିୟମିତ ସୈନିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ଚୟନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍କାରର ଏକ ଅଂଶ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅଧିକ ଯୁବ, ଫିଟ୍, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଯୁଦ୍ଧର ନୂଆ ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ।"