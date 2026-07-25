ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : July 25, 2026 at 11:05 PM IST
EDUCATION MINISTER PRALHAD JOSHI, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ।
President Droupadi Murmu, as advised by the Prime Minister, has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan.— ANI (@ANI) July 25, 2026
Further, as advised by the Prime Minister, the President has directed that Pralhad Joshi, Cabinet Minister, be assigned the charge of the Ministry of Education, in… pic.twitter.com/rMmTK99zdR
NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ସମେତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 10 ଦିନର ଘଟଣାବଳୀରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ ।" ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେବେ ବି ଦୂରେଇ ନାହାନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆସିଛି । ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା CJPଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ NEET ବିବାଦ ଉପରେ 36 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)। CJP କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବୈଠକ କରିବେ ।
CJP ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦର ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହିତ, ସରକାର NEET ବିବାଦ ଉପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର FIR ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ।
CJP ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାର- CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ସହମତି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ