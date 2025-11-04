ETV Bharat / bharat

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂୂର ପରେ ଖୋଲିଲା ୱାଘା ବର୍ଡର: ନାନକ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ

ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ନେତୃତ୍ୱରେ 1796 ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅଟାରୀ ୱାଘା ସୀମାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

A group of pilgrims departs from Amritsar for Gurdwaras in Pakistan
A group of pilgrims departs from Amritsar for Gurdwaras in Pakistan (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 4, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
ଅମୃତସର: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂୂର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଶିଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ । ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ନେତୃତ୍ୱରେ 1796 ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅଟାରୀ ୱାଘା ସୀମାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନୀ କୁଲଦୀପ ସିଂ ଗରଗଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳକୁ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଖାଲସା ଜାହୋ-ଜଲାଲ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କତାରପୁର ସାହିବ କରି଼ଡର ଦୁଇ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡୁଥିବା ଏକ ସେତୁ

ଏହି ଦଳ ନାନକାନା ସାହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଜ୍ଞାନୀ କୁଲଦୀପ ସିଂ ଗରଗଜ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିସା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ କତାରପୁର ସାହିବ କରି଼ଡର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି, କତାରପୁର ସାହିବ କରି଼ଡର ଖାଲି ଏକ ପଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ହୃଦୟକୁ ଯୋଡୁଥିବା ଏକ ସେତୁ ।

ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଶିଖ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ , ସେହିପରି କତାରପୁର କରିଡର ମଧ୍ୟ ଶିଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । କୁଲଦୀପ ସିଂ ଗରଗଜ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାନକ ନାନକ ଦେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ବର୍ଷ କରତାରପୁର ସାହିବରେ ବିତାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଖ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାର ଆଶା ରଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଆଧାରକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ

ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପାସପୋର୍ଚ ଆଧାର ନୁହେଁ, ଆଧାରକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କତାରପୁର କରିଡର ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ଗୁରୁ ଘର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବେ । ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସଂଗଠକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଜ୍ଞାନୀ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ଗରଗଜ କହିଛନ୍ତି 'ଗୁରୁ ସାହିବ ତିନୋଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଦେଇଥିଲେ । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି, 'କାମ କର, ନାମ ଜପ କର ଏବଂ ସେୟାର କର'।’

ଏହି ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଛୁ । ତେଣୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଖୁସି । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୁରୁ ସାହିବଙ୍କ କୃପା ମିଳିଛି ।' ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଏହି ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳ ଗୁରୁ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଫେରିବେ।

ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ନ ପାରି ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି

କିଛି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାରୁ ରୋକାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶିରୋମଣି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଉଥିବା ଦଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅନେକ ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

TAGGED:

SHIKH PILGRIMS GET VISA
SIKH PILGRIMS TO PAKISTAN
GURU NANAK JAYANTI 2025
ATTARI WAGAH BORDER
SHRI GURU NANAK DEV JI BIRTH

