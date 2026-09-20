ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ପରେ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରଫ; 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲା ମାମଲା
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । 2021ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ।
Published : September 20, 2026 at 3:06 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ସାରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରି ପରେ ଏବେ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ । 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶନିବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । 2021ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମାମଲାରେ ସେ ଜଡିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାମ ସୈଫୁଲ ଇସଲାମ । ସେ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ଦଳ ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ସହିତ ଜଡିତ ।
ଏହି ଘଟଣାର ଦିନର ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଲନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିବାଦ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରଯାଇଥିଲା ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଓ ରେଜିନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ଆସନଟି ଛାଡି ଦେଇ ଭବାନୀପୁର ଆସନକୁ ରଖିଥିଲେ । ସେହିପରି କବିର 2026 ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ ହେଁ, ନୌଦା ଆସନ ହାତରେ ରଖି ରେଜିନଗର ଆସନ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆସନ ଦୁଇଟିରେ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ।
ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି କବିରଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କୁ ରେଜିନଗରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିିଛି । ଜଣେ ପୋଲସି ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି, ବହରାମପୁର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୈଫୁଲଙ୍କୁ ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବହରାମପୁର ପୋଲିସ ଶନିବାର ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ TMCକୁ ଝଟକା, ଦଳର ନାଁ ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ECIଙ୍କ କଟକଣା