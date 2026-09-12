ETV Bharat / bharat

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ପରେ ଏବେ ନକଲି 20 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର କଳା ବ୍ୟବସାୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି

ନକଲି 20 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ପଛରେ 10% କମିଶନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।

After counterfeit notes worth crores of rupees, now a racket involving fake ₹20 coins has surfaced; find out where.
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ୍ ପରେ ଏବେ ନକଲି 20 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର କଳା ବ୍ୟବସାୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

COUNTERFEIT COINS SAHARANPUR, ସହାରନପୁର: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହାରନପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ନକଲି ନୋଟ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏକ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସହର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG)ର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯେଉଁମାନେ ନକଲି 20 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚିତ ହୋଇଛି ।

ପୋଲିସ ଆବାସ ବିକାଶ କଲୋନିର ବାସିନ୍ଦା କୁଲଦୀପ ଏବଂ ବିପିନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରୁ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ସହଜ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ଏବଂ ନକଲି ମୁଦ୍ରା କେଉଁଠାରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି । ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ବିଶେଷ ଭାବେ ପୋଲିସର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲଦୀପକୁ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ₹4,000 ମୂଲ୍ୟର ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ₹400 କମିଶନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କରେ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବଜାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଏସ୍ପି ସିଟି ବ୍ୟୋମ ବିନ୍ଦଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ । ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ₹1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିଚାର କରି ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନକଲି ମୁଦ୍ରା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା?

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ସାହାରନପୁରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କି? କିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା? କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏବଂ କେତେ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ।

ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ କିପରି ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଯେହେତୁ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଯଦି ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତେବେ ପୋଲିସ ବଜାରରେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ।

ପ୍ରକୃତରେ, NIA ପୂର୍ବରୁ ସାହାରନପୁରରେ ₹17.29 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ନକଲି ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏହି ନକଲି ମୁଦ୍ରା ଜବତ ହେବା ନକଲି ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ତଥାପି, ଦୁଇଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ ।

ଏହି ମାମଲାରେ, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକଲି ମୁଦ୍ରା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ପୋଲିସ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ₹1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମୁଦ୍ରା ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ କି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରିକ୍ସ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୬ ବର୍ଷର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୁଆଙ୍ଗଝୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଚାଇନା ସର୍ଦନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

FAKE COIN 20 RS
COUNTERFEIT COINS SAHARANPUR
COUNTERFEIT COINS
ସହାରନପୁର ନକଲି ମୁଦ୍ରା
COUNTERFEIT COINS SAHARANPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.