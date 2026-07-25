ସମସ୍ତ ଦାବିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହମତ ହେବାପରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦକୁ 'ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ' ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସିଜେପିର ଆହ୍ୱାନ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ ପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କରିଥିଲେ; ସିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ସାମିଲ ଥିଲେ ।
Published : July 25, 2026 at 6:54 PM IST
CJP Calls To End Protest, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ସମସ୍ତ ଦାବିରେ ସହମତ ହେବା ପରେ, ସଂଗଠନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି । ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
"ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ତିନିଟି ଦାବି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ," ବୋଲି ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି । "ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ । ସରକାର ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଆମ ସହିତ ଏଫଆଇଆର ର କପି ବାଣ୍ଟିବେ । ସେମାନେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ ।"
"ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସେୟାର କରିଛୁ । ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସେୟାର କରିବେ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲୁ," ବୋଲି ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଆମର ତୃତୀୟ ବୈଠକ ଥିଲା । ଆମର ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ ।"
"କ୍ଷତିପୂରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ । ଆପଣ ମୋତେ ଏକ ପାଞ୍ଚ-ସୂତ୍ରୀ ଚାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଆମେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବୁ । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, ସରକାର ସମସ୍ତ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ।"
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସରକାର ଏବଂ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ ପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଓ ସିଜେପି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ସାମିଲ ଥିଲେ ।
NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା"ର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅରାଜକତା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା । ନଡ୍ଡା ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇଟି ପଛକୁ ପଛ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ 'ସଂସଦ ଚଲୋ' ଡାକରାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସଂସଦ ଆଡକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଲାଠି ଏବଂ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ମାଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ।
ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ବିଲ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯିବ । କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପେପର ଲିକ୍ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାର- CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ସହମତି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ