ମାନିଲେନି ହାର୍, 50 ଥର ପ୍ରୟାସରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଯୁବକ
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଯୁବକ 50 ଥର ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ପରେ ଶେଷରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ।
Published : December 18, 2025 at 4:50 PM IST
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ(କୋରୁକୋଣ୍ଡା): ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ । ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ମିଳେ । ଏକଥା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ଥର କି 10 ଥର ନୁହେଁ 50 ଥର ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୂରା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ।
ସତ ହେଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି ସ୍ବପ୍ନ:
ସ୍ବପ୍ନ ତାହା ନୁହେଁ ତାହା ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ । ସ୍ବପ୍ନ ତାହା ଯାହା ଶୁଆଇ ଦିଏନି । ସିଏ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ଆଉ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର ସ୍ବାଦ ଚାଖିବି ହାର୍ ମାନି ନଥିଲେ । ଶେଷରେ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ । ଆମେ କହୁଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ଦୋସାକାୟାଲାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ଦିବୋୟିନା ଅଶୋକଙ୍କ କଥା । ଯିଏ କି କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।
ଘର ଚଳାଇବା ଥିଲା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ:
ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା କାହାଣୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ । ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ବାପା ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ଟେଲର, ମା’ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହିଣୀ । ମୁଁ କମ୍ପ୍ଯୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ବିଏସସି କରିଛି । ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉ । ପାଠପଢା ସମାପ୍ତ ପରେ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି । ହେଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି ତେବେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ପାରିବି ।’
କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ ?
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲି । RRB, ବ୍ୟାଙ୍କ, SSC ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି । ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍, ଖାତା ବହି ପାଇଁ ଅନେକ ଖଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଛି ।
ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିଲା କମ୍ ମାର୍କ ?
ଅଶୋକ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ । 2022ରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା । ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଥିଲି । ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ମାତ୍ର 3 ମାର୍କରୁ କଟି ଯାଇଥିଲି । ଏପରି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁଠି 2 ତ କେଉଁଠି 5 ମାର୍କରୁ କଟି ଯାଇଥିଲି । ଏପରି ମନକୁ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା କେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା’ ଅନେକ ବୁଝାଉ ଥିଲେ ସାହାସ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲି । ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ବପ୍ନ ସତ ହୋଇଛି । କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ମୋତେ ମିଳିଛି ।