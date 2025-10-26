ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ପୁଅକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସେଇ ଦେଇଥଲେ ବାପା-ମା', 13 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ
ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଦୀପୁକୁ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀପୁଙ୍କ ଶବକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବ୍ରଜ ଘାଟରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ।
Published : October 26, 2025 at 5:20 PM IST
ବୁଲନ୍ଦସହର: ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା । ଠିକ ଏକ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ପରି । ହେଲେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏକଦମ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା । ଏହି ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଆଣି ଦେଇଛି ଖୁସି । ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ଚମତ୍କାର…। ମୃତ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି । ପୂରା 13 ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ପୁଅକୁ ହରାଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା ହସ ଆଜି ସେଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଜୁଆର । ଘରେ ଯେମିତି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ।
ପୂରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି-
13 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡୁ ଦେବାରୁ ତାକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାପା-ମା । ଏବେ 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେଇ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି । ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବୁଲନ୍ଦ ସହର ଜିଲ୍ଲାର ସୁରଜପୁର ଟିକରି ଗାଁର । ଏହି ଗାଁର ନିବାସୀ ସୁଖପାଲ ସୈନୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଦୀପୁ 13 ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି କାମରେ କୁଟାଗଦା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା ।
ଏହା ପରେ ଦୀପୁଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ନିକଟସ୍ଥ ଜଣେ ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ । ଗୁଣିଆ ଜଣକ ସାପକାମୁଡାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି । ହେଲେ ଦୀପୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଗୁଣିଆ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ।
ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ ପୁଅର ମୃତଦେହ-
ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀପୁଙ୍କ ଶବକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବ୍ରଜ ଘାଟରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଦୀପୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା' ସୁନୀତି ଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସାପୁଆକେଳାମାନେ ସାପ କାମୁଡାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଡିବୁଟି ଔଷଧ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । କାଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ସେହି ଆଶାରେ ସୁନୀତା ଆଖପାଖ ସାପୁଆକେଳାଙ୍କ କୁଡିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି । ହେଲେ ସବୁଠୁ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି ।
ବର୍ଷେ ତଳେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ସୁଖପାଲ-
ସଖପାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ସେ ପଲୱାଲରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାନ ପଛରେ ଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ । ଚିହ୍ନଟି ଠିିକ ତାଙ୍କ ପୁଅ କାନ ପଛ ପାଖରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ପରି ଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯୁବକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ମୃତ ପୁଅକୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ପରିବାର-
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ସାପୁଆକେଳା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀପୁଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସାଇବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସେ ନିକଟରେ ଥିବା ପଲବଲ ଗାଁସ୍ଥିତ ବଙ୍ଗାଳି ନାଥ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ କେତେଜଣ ସାପୁଆକେଳା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଜଡିବୁଟି ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ।
ଭଲ ହେବା ପରେ ଦୀପୁଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ପଠା ଯାଇଥିଲା-
ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ପଠାଇ ଦିଆଗଲା । ସେଠାରେ କିଛିଦିନ କଟାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରମକୁ ଅଣାଗଲା । ସେବେଠାରୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀପୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ସାପୁଆକେଳାମାନେ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖି କରିପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ । ଏହା ପଛରେ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଥିବା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଶାସନ କହିବା ସହ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ଠିକ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଦୀପୁ-
ଏହାର ଠିକ ଏକ ବର୍ଷ ପର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଦୀପୁ । ବାପା ସୁଖପାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିଲା । ଠିକ ବର୍ଷକ ପରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଶନିବାର (25 ଅକ୍ଟୋବର) ଦିନ ଦୀପୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ । ଘର ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡିଥିଲେ ଦୀପୁ । ଧର୍ମୀୟ କଟକଣା ଥିବାରୁ ବାବା ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଦୀପୁଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରମ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ବି ହେଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ମାଆ ।
