ବଞ୍ଚିଛି 400 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ମଦ-ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାୟଦୁର୍ଗମ ସହରର ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଆଦିଗୁପ୍ପା ଗ୍ରାମ । ଗ୍ରାମବାସୀ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ମାଂସ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
Published : January 12, 2026 at 3:08 PM IST
ଆଦିଗୁପ୍ପା (ଅନନ୍ତାପୁର): ଆଦିଗୁପ୍ପା ଗାଁ... ଏଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ, ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଂସ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ମନା । ତେବେ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହି ଗାଁ ଓ କାହିଁକି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଆଜିବି ବଞ୍ଚିଛି 400 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା:
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାୟଦୁର୍ଗମ ସହରର ଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଆଦିଗୁପ୍ପା ଗ୍ରାମ । ଦିନ...ସମୟ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳିନି ଏଠାକାର ପରମ୍ପରା । 400 ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପରମ୍ପରାକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହିି ଗ୍ରାମରେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ମାଂସ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଥିସହ କୁକୁଡା ପାଳନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । କୌଣସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ନୁହଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ଏବଂ ଗ୍ରାମଦେବତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ବାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
କାହିଁକି ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ଗ୍ରାମବାସୀ ?
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଦିଗୁପ୍ପାରେ ଜଣେ ପାଲେଗର (ମୁଖିଆ) ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାସହିକତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାୟଦୁର୍ଗମ ସହରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ପ୍ରତିଗିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗର ରାଜା ବୁଡଗି ଚିନ୍ନାୟା ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଆଦିଗୁପ୍ପା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ।
ବୁଡଗି ଚିନ୍ନାୟା ଆଦିଗୁପ୍ପା ପାହାଡରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଥିଲା ଆଦିଗୁପ୍ପା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ କୁକୁଡା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦୁର୍ବଳ କରିବ । ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିବେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ ମନସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଏପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ରାଜୁଲା ଦେବରାସ୍ବାମୀ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନରେ ଆସି ଶତ୍ରୁର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ଏହି ଚେତାବନୀ ଉପରେ ଆଦିଗୁପ୍ପା ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ । ସେ ବୁଡଗି ଚିନ୍ନାୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପାହାଡରେ ମୃତଦହେକୁ ପୋତିଦେଲେ । ଆଜିବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କବରସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧି ବୋଲି ।
ଏହି ବିଜୟ ପରେ ରାଜା ରାଜୁଲା ଦେବରାସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ । ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ, କୁକୁଡା ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ସବୁଦିନ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ । ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଜାରି ରହିଛି ।
ପ୍ରଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି:
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଢ ବିଶ୍ବାସ ଯେ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ସେ ରୋଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁକ୍ଷିନ ହେବ । ଏହି ଭୟ ଏବଂ ବିଶ୍ବାସ ଯୋଗୁଁ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଆୟାଉନାହିଁ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବରେ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କେହି କରିନଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଜା ଏବଂ ରାଜୁଲା ଦେବରସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଇତିହାସ କିପରି ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆକାର ଦେଇଚାଲିଛି ତାହାର ଏକ ବିରଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଦିଗୁପ୍ପା ଗ୍ରାମ ।
