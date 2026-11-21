ପୋଖରାନ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ୪ଟି ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ୍ ଫାୟାର୍ କଲା ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ
୮ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଶତ୍ରୁର ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବାଘିରା AT1; ଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ବେସ୍ଡ୍ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ୍ର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣା ରେଞ୍ଜ୍
Published : November 21, 2026 at 8:25 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ ଫିଲ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ୍ରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାଘିରା AT1 ନାମକ ଯାନରେ ସ୍ଥାପିତ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ (ATGM) ସିଷ୍ଟମ୍ର ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିବାର କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିମ୍ରେ ଦୁଇଟି ମିସାଇଲ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫାୟାର୍ କରି ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନ ଭଳି ଏକ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଭେଦ କରିବା ସହ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଏକ ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
Adani Defence & Aerospace successfully demonstrated Bagheera AT1, a vehicle-mounted anti-tank guided missile (ATGM) system, at the Pokhran Field Firing Ranges in Rajasthan. Bagheera AT1 is the outcome of 18 months of design and development, during which the missile system was customised for Indian terrain, climate and operational requirements. It is a complete combat system comprising the missile, automated launcher and day and night sights, mounted on an Adani Defence-designed 4x4 high-mobility armoured vehicle. Four anti-tank missiles were successfully fired during the demonstration. Key capabilities of Bagheera AT1: - Anti-tank engagement range of 8 km, with the wider missile architecture capable of supporting guided engagements of up to 10 km. - Laser beam-riding guidance, highly resistant to electronic jamming. - Two-missile salvo on a single beam, designed to defeat a tank’s active protection system. The No Cost No Commitment (NCNC) demonstration on 20 November was witnessed by senior representatives of the Indian Army, Department of Military Affairs and Ministry of Defence (MoD). @AdaniDefence— Adani Group (@AdaniOnline) November 21, 2026
ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ପୋଖରାନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ‘ନୋ କଷ୍ଟ, ନୋ କମିଟମେଣ୍ଟ’ (NCNC) ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା, ସାମରିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoD)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖିଥିଲେ।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ୧୮ ମାସର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳ ହେଉଛି ବାଘିରା AT1। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ସାମରିକ ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିରେ ମିସାଇଲ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲଞ୍ଚର୍, ଦିନ ଓ ରାତିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ୪x୪ ହାଇ-ମୋବିଲିଟି ଆର୍ମର୍ଡ ଯାନ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ।
ଏହି ମିସାଇଲ୍ ୮ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ବେସ୍ଡ୍ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ୍ର ପ୍ରାୟ ୪ କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ୍ ତୁଳନାରେ ଏହାର କ୍ଷମତା ଦୁଇଗୁଣା। ଏହା ରେଡିଓ ଲିଙ୍କ୍ ବଦଳରେ ଲେଜର୍ ବିମ୍ର ସହାୟତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରେ। ଫଳରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜାମିଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା କଷ୍ଟକର।
କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ସମାନ ଲେଜର୍ ବିମ୍ରେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ମିସାଇଲ୍ ଫାୟାର୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ମିସାଇଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (APS)କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିସାଇଲ୍ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲଞ୍ଚର୍ରେ ଏକକାଳୀନ ଫାୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ୪ଟି ମିସାଇଲ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଯାନ ଭିତରେ ଅତିରିକ୍ତ ୮ଟି ମିସାଇଲ୍ ରିଲୋଡ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯାନରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ମିସାଇଲ୍ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦିନ ପାଇଁ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ରାତି ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ ଇମେଜିଂ ସାଇଟ୍ ସହ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆବରଣ ଭିତରେ ରହି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗୁଳିମାଡ଼ରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।
ବିବୃତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି।
ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି-ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ବି ଅଧିକ ରହିଛି। ATGM ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଏହାର ଆଧୁନିକୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ମିଲାନ୍-୨T ଏବଂ କନକର୍ସ-M ମିସାଇଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସାମରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପାଇକ୍ ମିସାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଭାରତ ଜାଭେଲିନ୍ ମିସାଇଲ୍ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସଶସ୍ତ୍ର ଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ମିସାଇଲ୍ର ଦୂରତା ଓ ଗତିଶୀଳତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଘିରା AT1 ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମ୍ୟାନ୍-ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ମିସାଇଲ୍ ସହ ଆଉ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଓ ଗତିଶୀଳ ଭୂମିଭିତ୍ତିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ୧.୭୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ ୨୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୪୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ୩୮,୪୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ବାଘିରା AT1 ଭାରତର ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଅପରେସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଉଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି।
ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶ ଆଦାନୀ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ସମନ୍ୱିତ ଘରୋଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ଓ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।