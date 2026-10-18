ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ; ଅଭିନେତା ସୁରକ୍ଷିତ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଆକ୍ରମଣ ଦାବି, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
Published : October 18, 2026 at 8:31 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ । ଗୁଳିମାଡରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ଖାନ ତଲାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି; ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ୧୫ଟି ଦଳ ଗଠନ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ । ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଦୋଶ ଏବଂ ଚୌହାନ ।
ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଗୁଳି ବାଜିନାହିଁ । ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଭିନେତା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁଳି ବାଜିନାହିଁ । ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଜଣେ ଡିସିପି (DCP) କହିଛନ୍ତି, "ଜୁହୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିଚାଳନାର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁଳି ବାଜିନାହିଁ । ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
ଗୁଳିଚାଳନାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସଚିନ ସାୱନ୍ତ, ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିଚାଳନା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଧମକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାୱନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।