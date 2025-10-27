ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସିଡ ମାଡ ଘଟଣା; ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ

ଏହି ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣା ବିଜେପି ସରକାରକୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିଆଣିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରସଂଘ ।

DU student attacked with acid
DU student attacked with acid (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 6:48 PM IST

2 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରବିବାର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ ମାଡ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରାଜନୈତିକ ତଥା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ଏବଂ ନାଶନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ଼୍ଡିଆ (NSUI) ଉଭୟ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି-ଏବିଭିପି

ଏବିଭିପି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଭୟାବହ ବୋଲି କହିବା ସହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏବିଭିପି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଥକ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ କଲେଜ ବାହାରେ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏସିଡ ମାଡ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମାଜରେ ଏପରି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ । ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ-NSUI

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ NSUI କହିଛି, ଏହି ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣା ବିଜେପି ସରକାରକୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିଆଣିଛି । NSUI ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରୁଣ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜେପି ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା।"

ମୁହଁକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତ ଜଳିଗଲା-ଛାତ୍ର ସଂଘ ସଭାପତି

ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘର ସଭାପତି ଆର୍ଯ୍ୟନ ମାନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଢ ବର୍ଷ ଧରି ପିଛା କରୁଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ କହି ଆସୁଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରଲ ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବାଇକରେ ଆସି ଏସିଡ୍ ବୋତଲ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଉଠାଇ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏସିଡ୍ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା କେବଳ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା-SFI

ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଫେଡେରେସନ ଏଫ ଇଣ୍ତିଆ (SFI) ଏହି ଘଟଣାକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରି କହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ କଲେଜ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମହାସଂଘ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏକ ମହିଳା କଲେଜ ବାହାରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

