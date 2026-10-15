ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିଲେ ନୌସେନା ଗୁପ୍ତତଥ୍ୟ; ସାଉଦୀ ଆରବରୁ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କାଉଣ୍ଟର-ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତାରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Published : October 15, 2026 at 2:43 PM IST
ଅମରାବତୀ: ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଗୁୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସଆଇକୁ ଦେଉଥିବା ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶଖାପଟ୍ଟନମରେ ରହୁଥିବା କାଦ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ବାସିନ୍ଦା କାଦ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲିକ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କାଉଣ୍ଟର-ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତାରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଗିରଫ କରିଥିବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଫେରାର୍ ଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖରେ ସାଉଦି ଆରବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି।
ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ କମିଶନରେଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଲକାପୁରମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନୌସେନାର ଗୁପ୍ତଚର ତଥ୍ୟ ଲିକ କରିବା ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଙ୍ଗୁ ରବିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର ସିନ୍ଧିଆ ନ୍ୟୁ କଲୋନି ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିଦ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସାଉଦୀ ଆରବରେ ରହୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୁକ ଆଉଟ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୁରା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବି ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ନୌସେନାର ଡକୟାର୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଟିଡି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଆଇଏସଆଇର ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଫେସବୁକରେ ଆଞ୍ଜେଲ ପାୟଲ ନାମକ ମହିଳା ଭାବେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ରବିଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଥିଲେ । ସେ ଦୁବାଇର ଏକ ସିପିଂ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ ।
ସେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା କରି ରବିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ନାବାଲ ଡକୟାର୍ଡରେ ଥିବା ଜାହାଜ ଏବଂ ସବମେରାଇନର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ । ଏହି ତଥ୍ୟ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରବି ତାଙ୍କର ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ହନି ଟ୍ରାପ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ରବି ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ମହିଳା ଜଣକ ମାଗୁଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ରବିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବପୁଳ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ରବି । ବିଶାଖାପାଟଣା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ ଫାଇଲ କରିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାକୁ ନାଭାଲର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ପଠାଉଥିବା ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନିୟମିତତା ମାମଲା, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଝଟକା: ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ WPI ୧୧.୩୯%କୁ ବୃଦ୍ଧି