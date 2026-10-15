CJP ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର: କାଲି ସାରା ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ
ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କିପରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ । ସେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
Published : October 15, 2026 at 10:12 PM IST
LAHRA DO TIRAGA ON 16 OCTOBER, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତ୍ର ନେତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ SIR ଏବଂ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, 16 ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଯେ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ । ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକ ଥିବା ସୌରଭ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କିପରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ । ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
SIR ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ବକ୍ତାମାନେ SIRର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ଏହା କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବାଦ୍ ଦେବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ । ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ 2022ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ରେକର୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ।
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଥିଲା
ଛାତ୍ର ନେତା ନେହା ବୋରା ପ୍ରତିବାଦ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ପୋଲିସକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେସ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ । ସେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ନେହା କହିଥିଲେ ଯେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ।
ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ
ନେହା ବୋରା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏସଆଇଆର ଏବଂ ଭୋଟର ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ ମଇଦାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । ସୌରଭ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଟକ ଭାବେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଅଟକ ରଖିବା କିମ୍ବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ଦାବି
ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ସଂଗଠନ ସହିତ ଏକ ବୈଠକକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠନ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତରକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱର ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଂଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ।
ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସ୍ୱାଧୀନ କମିଟିର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟିରେ SIR ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।
ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦାବି
ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ SIR ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନର ସାଧାରଣ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଯଦି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆସି ତଥ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସେ ଯୁବ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଜ୍ରପାତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏସଓପି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା: OSDMAର ୨ ଦିନଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୧ ବିଭାଗର ୧୬ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ: ଆସିଲା ୩ ନୂଆ ଯୋଜନା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ