‘ରିଗ୍ଡ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍’ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ; ବିରୋଧୀଙ୍କୁ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପକଙ୍କ ଚେତାବନୀ; ଗ୍ୟାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ CJP
Published : September 25, 2026 at 7:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ, ନିର୍ବାଚନକୁ ନିଜେ ‘ରିଗ୍ଡ୍’ ବା ହେରଫେର ହେଉଥିବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଗ ନନେବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଜାତୀୟ ଆବାହକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକ।
ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହେରଫେର ହେଉଛି, ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଧତା ଦେବା ସହ ନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ବୋଲି ଦେଖାଇବାର ଭ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛି।
For opposition:— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026
Yes, elections are being rigged. But when you continue to participate in rigged elections, you legitimise these elections and help maintain the illusion that they are free and fair.
Maybe you keep contesting because you fear that if you don’t, you will stop…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି CJP ନେତା କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ହେରଫେର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବୈଧତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଥିବା ଭ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି।”
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ‘ପୋଚିଂ’ କରାଯିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କି ?
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଯେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ହେଉଥିବା, ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପୋଚିଂ କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?”
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ରାଜନୈତିକ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ, ବିଭାଜିତ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। “ଆପଣମାନେ ଏଭଳି କେତେଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ?” ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଦୀପକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେରଫେର ହେଲେ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ନିରବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତାହା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
“ଆପଣମାନେ ଖେଳ ହେରଫେର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସେହି ଖେଳରେ ଖେଳି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହିଁ ଏଭଳି ନିର୍ବାଚନକୁ ବୈଧତା ଦେଉଛି,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026
This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.
ଦେଶ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି, “ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଗ୍ଡ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।”
ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ‘ଫିକ୍ସଡ୍’ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ତୁଳନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଫିକ୍ସଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ୟାଚ୍ ଧରାଯାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଜୟ ଦିଆଯିବ; ଏତିକି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସେହି କିଛି ବିଜୟ ହେଉଛି ସେହି ‘ଖଣ୍ଡିଆ’ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳରେ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୈଧ ଭଳି ଦେଖାଏ।”
- ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ CJPର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR (Special Intensive Revision) ସହ ଜଡ଼ିତ ବୈଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଗ୍ୟାନେଶ କୁମାର ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
“ଯଦି ଗ୍ୟାନେଶ କୁମାର ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ତଫା ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ CJP ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା,” ବୋଲି ଦୀପକ କହିଛନ୍ତି।