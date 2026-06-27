ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0: ଘରେ ବସି ବୁକ୍ ହେବ OPD ଟୋକନ୍, ମିନିଟ୍ରେ ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାର। ୨୯ ଜୁନ୍ରେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0 ସହ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏକାଧିକ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସୁବିଧା ଓ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା
Published : June 27, 2026 at 7:57 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଓ ଆଧୁନିକ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୯ ଜୁନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0 ସହ ଏକାଧିକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
- ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0ରେ ମିଳିବ ନୂଆ ସୁବିଧା
କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ Personal Health Record (PHR) ଆପ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ABHA Health Account ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଅନୁମତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଡିଜିଟାଲ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ।
ଏହି ଆପ୍ରେ AI ଆଧାରିତ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ Wearable Devices ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମିତ ନଜରଦାରୀ କରିହେବ।
- ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଘରେ ବସି ବୁକ୍ ହେବ OPD ଟୋକନ୍
ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0ର Scan & Register ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଘରେ ବସି OPD ଟୋକନ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି Scan & Pay ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ କରିହେବ।
ଏହାଛଡ଼ା ଔଷଧ ଖାଇବାର ସମୟ ହେଲେ ଆପ୍ ନିଜେ ରିମାଇଣ୍ଡର ପଠାଇବ, ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
- ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁ ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0 ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତର, ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ରିୟଲ୍-ଟାଇମ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
- ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଓ WhatsApp Chatbot ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ (AB PM-JAY) ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ସହ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ସାରଥୀ' WhatsApp Chatbot ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ମେସେଜ୍ କରି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ।
- ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ହେବ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ
ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବୀମା କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ନେଟୱର୍କରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ National Health Claims Exchange ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କମିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରିବ।
- ଔଷଧ ଓ ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିବ ସମାନତା
ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧର ନାମ ଓ ସୂଚନାକୁ ଏକ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ରଖିବା ପାଇଁ National Drug Registry ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାବର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଓ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏକ ସମାନ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ Common LOINC Codes ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତର ଯେକୌଣସି ଲ୍ୟାବର ରିପୋର୍ଟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0 ଓ ଏହା ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଶର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ, ଦ୍ରୁତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ରୋଗୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ। ବିଶେଷକରି ଦୂରଦୁରାନ୍ତ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଆହୁରି ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଲଭ ହୋଇପାରିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି, ଅଚାନକ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତିର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ