ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନେତା ପଦରୁ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ହଟାଇଲା ଆପ୍
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପ୍ର ୧୦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଘବ ଚଢ଼ା ଅନ୍ୟତମ । ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଛନ୍ତି ରାଘବ ।
Published : April 2, 2026 at 4:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ)ର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନେତା ପଦରୁ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଚିଠି । ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି । ଆପ୍ ପାଇଁ ଆହୁତ ସମୟ ରାଘବଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତେବେ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆପ୍ ଉପନେତା ପଦ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଯାଇଛି ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଢା, ଯିଏ ପଞ୍ଜାବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆପର କୋଟାରୁ ଗୃହରେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆପର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୧୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବର ୭ ଜଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଆପର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ରାଘବଙ୍କ ଦୂରତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନୀରବତା ଚିଠି ପଛର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚ। ହେଉଛି ।
ଏପରିକି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ନିଆଯାଇଛି । ଚଢା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନୀରବତାକୁ ଦଳଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦୂରତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭା ଉପନେତା ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ରାଘବ ଚଢା କିଏ ?
ରାଘବ ଚଢା ଆପର ଜଣେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର । ସେ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ 2022ରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ (37) ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ଡିସେମ୍ବର 2023ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପର ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ରାଘବ ଚଢାଙ୍କୁ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ସଂସଦରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମିତ୍ତଲ କିଏ ?
ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମିତ୍ତଲ ପଞ୍ଜାବ ଜଳନ୍ଧରରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଲଭଲି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୟୁନିଭରସିଟି (LPU)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁଳପତି। ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ମିତ୍ତଲ 2022ରେ ଆପ ଟିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ । ସେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଆପର ସାଂସଦ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
