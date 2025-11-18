ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025: 'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ' ଆରମ୍ଭର କାହାଣୀ କହିଲେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ
10 ଜଣ ବସ୍ତି ପିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଫୁଟପାଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ 'ପେହେଚାନ'ର ଯାତ୍ରା । କିଏ ଏହି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ...
Published : November 18, 2025 at 4:55 PM IST
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 89ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ରବିବାର ଦିନ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍ 2025' କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ । ଏଥିରେ ମାନବ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସମ୍ମାନୀତ । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଏତେ କମ ବୟସରୁ ମାନବ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଅବଦାନ ।
ବସ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ମାନବ ସେବା ଯାତ୍ରା:
ମାନବ ସେବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଟିଓ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ବସ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁେ ବସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ, ରାସ୍ତା, ପରିମଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ସେଠାରେ ଯାଇଥିବା ଏକ ଡ୍ରେନରେ କିଛି ପିଲା ଗାଧୋଇଥିବାର ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂର, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ । ପ୍ରଥମେ 10 ଜଣ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ, ନୋଟବୁକ ଦେଇ ଭଲ ଖରାପ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ । ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।"
'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ଆରମ୍ଭ:
'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କୁହନ୍ତି," ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲା କେବେ ପେନସିଲ ବି ଧରିନାହାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସହ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି । କିଛି ପିଲା ଭିକ ମାଗିବା, ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କିମ୍ବା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଥିଲା ।"
ଏହିଠାରୁ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାମ । ଫୁଟ୍ ପାଥ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 5000 ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ 'ପେହେଚାନ' ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 1200 ଇଣ୍ଟର୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ 100ରୁ ଅଧିକ ସାଂଗଠନିକ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି । ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କୁହନ୍ତି," ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବସ୍ତିରେ କେବଳ 5 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନା କୌଣସି ବେଞ୍ଚ୍, ନା କୌଣସି ଘର, ନା କୌଣସି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ । ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ 10ଟି ନୋଟବୁକ ବି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ । ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।"
'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, " ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହୋଇନାହିଁ । ଆଇଟିଓ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଥା ହେଲୁ । ବସ୍ତିର ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଆଖପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ । ଏହା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଆଶା ହୋଇଗଲା ।
ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ପେହେଚାନ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଭ୍ୟୁ । ଏହା କେବଳ ସାକ୍ଷରତା ବିଷୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଫର୍ମ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଘଟେ ତାହା ବିଷୟରେ । ତୁମେ ଜଣଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ । ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ । ଏହିପରି ଭାବେ 'ପେହେଚାନ' ସବୁବେଳେ ବିଷୟରେ କମ୍ ଓ ସମ୍ମାନରେ ଅଧିକ ସହ ଜଡିତ । ଏହି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 2014ରେ 15 ହଜାର ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା ।
'ପେହେଚାନ'ର ଭବିଷ୍ୟତ...
ଏକ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା 'ପେହେଚାନ' ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି । ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ । ଆଗକୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରରେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ । ଏହାର କାରଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ । ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ, ସର୍ବଶେଷରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ।
ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କୁହନ୍ତି," ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉନଥିବ । ଏହା ଏକ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିହେବ । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, 10 ଜଣ ପିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଫୁଟପାଥ ... ସେହିଠାରୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁଚିନ୍ତିତ, ସୁପରିକଳ୍ପିତ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ଅନେକ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଛି । ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କୌଣସି ବୃହତ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
