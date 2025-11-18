ETV Bharat / bharat

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025: 'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ' ଆରମ୍ଭର କାହାଣୀ କହିଲେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ

10 ଜଣ ବସ୍ତି ପିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଫୁଟପାଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ 'ପେହେଚାନ'ର ଯାତ୍ରା । କିଏ ଏହି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ...

Akash Tandon, Ramoji Excellence Award 2025 winner in Service to Mankind category
ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ, ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025 ମାନବ ସେବା ବର୍ଗରେ ସମ୍ମାନୀତ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 18, 2025 at 4:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ 89ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ରବିବାର ଦିନ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 'ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025' କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମ । ଏଥିରେ ମାନବ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସମ୍ମାନୀତ । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଏତେ କମ ବୟସରୁ ମାନବ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଅବଦାନ ।

ବସ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ମାନବ ସେବା ଯାତ୍ରା:

ମାନବ ସେବା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଟିଓ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ବସ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁେ ବସ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାର ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ, ରାସ୍ତା, ପରିମଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ସେଠାରେ ଯାଇଥିବା ଏକ ଡ୍ରେନରେ କିଛି ପିଲା ଗାଧୋଇଥିବାର ଦେଖି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂର, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ ସେନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ । ପ୍ରଥମେ 10 ଜଣ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ, ନୋଟବୁକ ଦେଇ ଭଲ ଖରାପ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ । ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।"

'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ଆରମ୍ଭ:

'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କୁହନ୍ତି," ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲା କେବେ ପେନସିଲ ବି ଧରିନାହାନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି । କିଛି ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସହ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି । କିଛି ପିଲା ଭିକ ମାଗିବା, ନିଜ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କିମ୍ବା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଥିଲା ।"

ଏହିଠାରୁ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କାମ । ଫୁଟ୍ ପାଥ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 5000 ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ 'ପେହେଚାନ' ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 1200 ଇଣ୍ଟର୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ 100ରୁ ଅଧିକ ସାଂଗଠନିକ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି । ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କୁହନ୍ତି," ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବସ୍ତିରେ କେବଳ 5 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ନା କୌଣସି ବେଞ୍ଚ୍, ନା କୌଣସି ଘର, ନା କୌଣସି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ । ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ 10ଟି ନୋଟବୁକ ବି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ । ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା ।"

'ପେହେଚାନ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ସ୍କୁଲ'ର ଆରମ୍ଭକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, " ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହୋଇନାହିଁ । ଆଇଟିଓ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଥା ହେଲୁ । ବସ୍ତିର ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଆଖପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ । ଏହା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଆଶା ହୋଇଗଲା ।

ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ପେହେଚାନ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଭ୍ୟୁ । ଏହା କେବଳ ସାକ୍ଷରତା ବିଷୟ କିମ୍ବା ୟୁନିଫର୍ମ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଘଟେ ତାହା ବିଷୟରେ । ତୁମେ ଜଣଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ । ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ । ଏହିପରି ଭାବେ 'ପେହେଚାନ' ସବୁବେଳେ ବିଷୟରେ କମ୍ ଓ ସମ୍ମାନରେ ଅଧିକ ସହ ଜଡିତ । ଏହି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 2014ରେ 15 ହଜାର ଆବେଦନ ଆସିଥିଲା ।

'ପେହେଚାନ'ର ଭବିଷ୍ୟତ...

ଏକ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା 'ପେହେଚାନ' ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି । ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ । ଆଗକୁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରରେ ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ବିସ୍ତାର କରୁଛୁ । ଏହାର କାରଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ । ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ, ସର୍ବଶେଷରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ।

ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ କୁହନ୍ତି," ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉନଥିବ । ଏହା ଏକ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କିପରି ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିହେବ । ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, 10 ଜଣ ପିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଫୁଟପାଥ ... ସେହିଠାରୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁଚିନ୍ତିତ, ସୁପରିକଳ୍ପିତ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେହି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ଅନେକ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଛି । ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାକୁ କୌଣସି ବୃହତ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025; ଭାଷା ସାଜିଥାଏ ପରିଚୟର ମାଧ୍ୟମ: ପ୍ରଫେସର ସଥୁପତି

ସାମ୍ବାଦିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ: ଗ୍ରାମୀଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୟଦୀପ ହାର୍ଦିକର

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025: 'ମାନବ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ମୂଳକୁ ଯିବା ଜରୁରୀ '- ପଲ୍ଲବୀ ଘୋଷ

ସେବା, ନବସୃଜନ, ଜାତୀୟ ଭାବନା ସହିତ ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌ 2025 ସମ୍ପନ୍ନ

ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍‌; ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ହିରୋମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ: ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ସିଏମଡି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY
PEHCHAAN THE STREET SCHOOL
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
ଆକାଶ ଟଣ୍ଡନ ସମାଜସେବୀ
AAKASH TANDON SOCIAL REFORMER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.