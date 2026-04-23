ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ, 8 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : April 23, 2026 at 7:55 PM IST
ତେହରି (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଖାଇକୁ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଲେରୋ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରି ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ବା-କୋଟି ରାସ୍ତାରେ ନେଲ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି (ଗରୁବାର) ଏକ ବୋଲେରୋ କ୍ୟାମ୍ପର୍ ଗାଡ଼ି ଋଷିକେଶରୁ ଘନସାଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ଚମ୍ବା-କୋଟି ରାସ୍ତାରେ ନେଲ୍ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ତେହରିର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ୱେତା ଚୌବେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।"
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହେବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा क्षेत्र अंतर्गत नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दु:खद समाचार प्राप्त हुआ।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 23, 2026
ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति…
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ତେହରି ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଲ-କୋଟି କଲୋନି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆହତମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବାବା କେଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"