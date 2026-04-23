ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ, 8 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

TEHRI ROAD ACCIDENT
ଘାଟିରେ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ (ETV Bharat)
Published : April 23, 2026 at 7:55 PM IST

ତେହରି (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଖାଇକୁ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବୋଲେରୋ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତେହରି ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ବା-କୋଟି ରାସ୍ତାରେ ନେଲ୍ ନିକଟରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଆଜି (ଗରୁବାର) ଏକ ବୋଲେରୋ କ୍ୟାମ୍ପର୍ ଗାଡ଼ି ଋଷିକେଶରୁ ଘନସାଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ଚମ୍ବା-କୋଟି ରାସ୍ତାରେ ନେଲ୍ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ତେହରିର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ୱେତା ଚୌବେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।"

ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହେବା ପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ତେହରି ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଲ-କୋଟି କଲୋନି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆହତମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବାବା କେଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

BOLERO FELL INTO DITCH TEHRI
UTTARAKHAND ACCIDENT NEWS
ROAD ACCIDENT UTTARAKHAND
TEHRI GARHWAL ACCIDENT NEWS
TEHRI ROAD ACCIDENT

