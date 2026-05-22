ପାକ୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ 'ସ୍ମାର୍ଟ ସୀମା' ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର: ଅମିତ ଶାହ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

A Smart Border Security System Along Indo-Pak And Indo-Bangladesh Borders Amit Shah
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 22, 2026 at 7:00 PM IST

INDIA SMART BORDER PROJECT ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଏକ "ସ୍ମାର୍ଟ ସୀମା" ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (BSF)ର ଭୂମିକା ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଶାହ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ - ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ରୁସ୍ତମଜୀ ସ୍ମାରକୀ ବକ୍ତୃତାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ଆଉ "ନିୟମିତ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା" ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ BSF, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଭୂମିକା ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ ହେବ ।

"ଆପଣମାନେ (BSF) ଉଦୀୟମାନ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ, ବିଶେଷକରି ଅନୁପ୍ରବେଶର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ (BDO), ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ," ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ।

BSF ସମ୍ମୁଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜାଗର କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁପ୍ରବେଶ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ, ନକଲି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା, ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ଡ୍ରୋନ-ଆଧାରିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାଇବର ବିପଦ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉଭୟ ସୀମାରେ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେବଳ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ଶାହା ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସୀମା ପାର୍ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଢାଞ୍ଚାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ।

"ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସୀମା ବିନିମୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ।

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶାହଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2014 ମସିହାରୁ ସୀମା ପରିଚାଳନାରେ ଏକ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ" ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 6,000 କିଲୋମିଟର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ (ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ସୀମା)କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ, ରାଡାର ଏବଂ ହାଇ-ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ମାର୍ଟ ସୀମା ଗ୍ରୀଡ୍ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ।

"ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ସୀମା ଗ୍ରୀଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ," ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିଡରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଭାରତର ବିକଶିତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମୌଳିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବାର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ।

"ବାୟୁସେନା, ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଭଳି ଭାରତର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, କୌଣସି ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହୁଁ," ବୋଲି ଶାହ କହିଛନ୍ତି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଏସଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଏପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

