ETV Bharat / bharat

ଟାଟୁ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ; 48 ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଦମ୍ପତି

ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନିଃସଙ୍ଗତା ଓ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 1977ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ  ପୁଣିଥରେ  ଆଗକୁ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

A Single Mark On Skin Reunites the Elderly couple in Bihar
48 ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଓ ଲଲନ ମିଶ୍ର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାଟନା: ଦିନେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଥିଲେ । ହେଲେ ସମୟ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛଡେଇ ନେଲା । ଆଜି ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେଇ ଜୀବନସାଥୀ ପାଖରେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ପୁଣି ପ୍ରମାଣ ସହ । ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଲଲନ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟାଟୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । 48 ବର୍ଷ ଅଲଗା ରହିଥିଲେ, କେହି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ବୟସ ବି ଚେହେରାରୁ ସବୁ ସ୍ମୃତି ପୋଛି ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଇ ଟାଟୁ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ମୁକସାକ୍ଷୀ । ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୁନଃମିଳନ ଘଟିଥିଲା । ଖାଲି ଲଲନ ଓ ନିର୍ମଳାଙ୍କର ଆଖି ଭିଜି ଯାଇ ନ ଥିଲା, ସାରା ବରିଆରପୁର ଗାଁ ନୀରବରେ ଏ ଆବେଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖୁଥିଲା ।

ନିର୍ମଳାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା, ତୁମେ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବ ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ ଲଲନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଏକ ଅନୁତାପଭରା କଣ୍ଠରେ ଏତିକି କହିଥିଲେ, ‘ଏହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ ଲଲନ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ । 48 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ନାଗପୁରରେ ରହିଲି । ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲି । ଏବେ ଜଣେ ପୁଅ ପୁଣେରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଢୁଛି । ’

ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା । ଏକ ନିଆରା ଭଲ ପାଇବାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟର, ଗ୍ପହଣୀୟତାର ତଥା ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଲଲନ ମିଶ୍ରା ଓ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନିଃସଙ୍ଗତା ଓ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 1977ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପୁଣିଥରେ ଆଗକୁ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କରି ନିର୍ମଳା କହନ୍ତି, ‘ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଖୁବ ଭଲରେ କଟିଥିଲା । ତା ପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏମିତି ମାସ, ବର୍ଷ ବିତିଲା । କିନ୍ତୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢିବା ଘଟଣା ମତେ ଘର ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ନିଜ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ବାପ ଘର ଦରଭଙ୍ଗା ଚାଲି ଆସିିଥିଲି ।’

ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇ ନିର୍ମଳା କୁହନ୍ତି, ‘ପରିବାରର କିଛି ଲୋକ ବି ମତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ ଯାହା କି ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତାକୁ ଏତେ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ।’

ବାପ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା । ଦିନ ମାସରେ ଆଉ ମାସ ବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ 48 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା । ‘ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି । ନାଗପୁରର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କଲି । ସେଠାରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡିଲି । ଏହା ଭିତରେ ମୋର ବାପା-ମା ଚାଲିଗଲେ । ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିନା ଲଲନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ । ସେ ଦୁଃଖରେ ଚାକିରୀ ଛାଡିଦେଲେ । ହେଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ଦଶନ୍ଧୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ବରିଆରପୁର ଫେରିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବଖତିଆରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପରିକ ଟାଟୁକୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ଲଲନ ମିଶ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ।

ସେ ଟାଟୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ମୃତି ସତେଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜ ଲୁହ ସମ୍ବରଣ କରି ପାରି ନଥିଲେ ଲଲନ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ନିଃସଙ୍ଗତା ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ଏମିତି ଦୂରେଇ ଯିବ ସେ କେବେ ବି ଭାବି ନ ଥିଲେ । ଥରଥର କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ‘ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । 48 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ପରେ ନାଗପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।’

ଏହା ପରର ଦୃଶ୍ୟଥିଲା ବେଶ ହୃଦୟଛୁଆଁ । ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ । ହସି ହସି ନିର୍ମଳାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୬ ମୃତ, ୨୬ ଗୁରୁତର ଆହତ

TAGGED:

BIHAR COUPLE REUNITES BY TATTOO
COUPLE SEPARATED SINCE 1977
BAKHTIYARPUR COUPLE REUNION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.