AI କଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିଲା ଆଗ୍ରା ପୋଲିସ
ଶବଟି ଏକ କମ୍ବଳରେ ଗୁଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କର ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ କଟା ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଦେହରେ ରକ୍ତଲାଗିଥିଲା । ଫଳରେ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା ।
Published : February 9, 2026 at 7:28 PM IST
ଆଗ୍ରା: AI ଖୋଲିଲା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ । ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ କମ୍ବଳ ଗୁଡାଇ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଇଥିୱଲା ଏକ ଶବ । କେହି ହତ୍ୟା କରି ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ AI ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି । ଶବର ପରିତୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ସୋନାଲି ମହୋବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଛାନଭିନ କରି ସୋନାଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ତାର ପ୍ରେମିକ ସନିକୁ ରବିବାର ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଏଥସହିତ ସୋନାଲିଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି ।
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଘଟଣା । ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେର ଏକ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାଠାରୁ 2 କିମି ଦୂରରେ ଏକ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଶବଟି ଏକ କମ୍ବଳରେ ଗୁଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ଜଣା ପ଼ଡିଥିଲା, ଏହା ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କର । ତାଙ୍କ ପାଦର ଝୁଣ୍ଟିଆ ଥିଲା, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ଲାଗିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାନଫୁଲ, ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆରଏସ ଏବଂ ସନି ଲେଖାଥିଲା । ତେବେ ହାତରେ ଲେଖାଥିବା ସନି ଶବ୍ଦକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କର ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ କଟା ଚିହ୍ନ ଥିଲା । ଦେହରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା । ଫଳରେ ଶବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା ।
ଡିଜିପା ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, 'ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ଆଖାପଖ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ସଫଳତା ମିଳି ନ ଥିଲା । ପୋଲିସ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା । ଶବ ଚିହ୍ନଟ ନହେଲେ ତଦନ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲା ପୋଲିସ ।'
ପରେ AIର ସହଯୋଗ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ AI ଯୁବତୀଙ୍କ ଚେହେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା । ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ମିଳା ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ସୋନାଲି ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା । ଏହାର ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଟିମ ସୋନାଲିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ପୋଲିସକୁ ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା ।
ଡିସିପି ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପ଼ଡିଥିଲା, ସୋନାଲି ମହୋବା ବିଜୟନଗର ନିବାସୀ । ତାଙ୍କର ବିବାହ ସରିଥିଲା । ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସନି ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାହାଙ୍ଗୀର ପୁରରେ ଭ଼ଡାରେ ରହୁଥିଲେ ।'
ପୋଲିସ ଟିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ତାଲା ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ନଏଡା ନିବାସୀ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଯୁବକ ଜଣକ ସୋନାଲିଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସନିଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପୋଲିସ ସନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସନିଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ସତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥିଲା ।
ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ସନିଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଜଣା ପଡିଥିଲା, ସେ ସୋନାଲି ସହ ରହିବାକୁ ଆଉ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସୋନାଲି ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସନି । ସନିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ । ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ , ସୋନାଲିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଶବକୁ କାର ସିଟ ପଛପଟେ ରଖି ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡୁଲି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାଠାକୁ 2 କିମି ଦୂର ଗାଁ ପାଖରେ ପକେଇ ଆସିଥିଲେ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ 'ହାର୍ଟ ଗାର୍ଡ' AI ମାସ୍କ; ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଦେବଶ୍ରିତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ପରେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭାଶିଷ