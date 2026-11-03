ବିଶାଖାପାଟଣା HPCL ରିଫାଇନାରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ କର୍ମଚାରୀ
ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (HPCL) ରିଫାଇନାରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ।
Published : November 3, 2026 at 8:16 AM IST
ବିଶାଖାପାଟଣା: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (HPCL) ରିଫାଇନାରୀରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ମାଲକାପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ବିଶାଖ ରିଫାଇନାରୀରେ ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।
ରିଫାଇନାରୀର ସଲଫର ୟୁନିଟ୍ରେ ଥିବା ପିଚ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ଏହାପରେ କାରଖାନାର ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ HPCL ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
#WATCH | Visakhapatnam, Andhra Pradesh: A massive fire has broken out at the HPCL refinery in Visakhapatnam. The cause of the fire is yet to be ascertained. Further details are awaited. (02.11) https://t.co/1QMTqAMjod— ANI (@ANI) November 2, 2026
କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ନିଆଁକୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମାଲକାପୁରମ ସର୍କଲ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଲଫର ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଲଫର ପିଚ୍ ନାମକ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ସାମିଲ ଥିଲା । ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସର୍କଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ HPCLର ନିଜସ୍ୱ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ବିଶାଖାପାଟଣାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ HPCLର ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରହିଥିବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । "
#WATCH | Visakhapatnam, Andhra Pradesh: Dileep Chakravarthy, Revenue Divisional Officer, Visakhapatnam, says, "I came to visit the scene of incidents in the HPCL, in which there is a small blast occurred, there is a fire blown out, as everyone witnessed. But after the scene of incidents, it is found that the fire is under control and has been extinguished by the fire machinery installed in the plant... No injuries or caualities have been reported. People are requested not to panic about the incident. There will be an inquiry about the safety norms..." (02.11)— ANI (@ANI) November 2, 2026