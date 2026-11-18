‘ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଉପହାର’: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ବିଜୟିନୀ ବାଇକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରା
ସୋମବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି’ ବର୍ଗରେ ବାଇକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ‘ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ-୨୦୨୬’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର-ନିଖିଲ ବାପଟ୍
Published : November 18, 2026 at 6:09 AM IST
Ramoji Excellence Award 2026 Vaikom Vijayalakshmi, ବିଜୟୱାଡା(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ବାଇକୋମ୍ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ଏକ ଜୀବନ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ବିଷୟରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ । କେରଳର ବାଇକୋମ୍ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା, କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଦକ ଭାବେ ପରିଚିତ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଅସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ‘ଗାୟତ୍ରୀ ବୀଣା’ (ଏକ ତାର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର) ବଜାଇବାରେ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।
ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା, ଭାଷାର ସୀମା ସରହଦ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ । ସେ ଗାଉଥିବା ଭାଷା ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା— ଯାହା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଅବିରତ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିଫଳନ— ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି’ ବର୍ଗରେ ‘ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ-୨୦୨୬’ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ, ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାର ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅଜୟନ୍ତେ ରନ୍ଦମ୍ ମୋଶନମ୍’ (ARM) ର ‘ଅଙ୍ଗୁ ଭାନା କୋନିଲୁ’ (Angu Vaana Konilu) ଗୀତ ପାଇଁ ‘ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା’ ଭାବେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ।
‘ଇଟିଭି ଭାରତ’ (ETV Bharat) ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ “ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଉପହାର” ସଦୃଶ । ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।”
"କେରଳର ବାଇକୋମ୍ ସ୍ଥିତ ଉଦୟନପୁରମ୍ ଚାଥାନକୁଡି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି। ମଞ୍ଚକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟକ କେ. ଜେ. ୟେସୁଦାସଙ୍କୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା (ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଉପହାର) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ୟେସୁଦାସ, ଏହି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜଟିଳ 'ତୋଡ଼ି ରାଗ' ଗାନ କରୁଥିବାର ଶୁଣିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ତଥା ମହାନ ଗାୟିକା ହେବେ ।
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ୨୦୧୩ ମସିହାର ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସେଲୁଲଏଡ୍' (Celluloid) ର "କାଟ୍ଟେ କାଟ୍ଟେ" (Kaatte Kaatte) ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବରେ ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତଟି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମାଲାୟାଲମ୍ ଏବଂ ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ । ଗାୟନ ବ୍ୟତୀତ, ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା ।
"ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଏକ ଖେଳନା 'ବୀଣା'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ବିନୋଦ ନାମକ ଜଣେ ବାଳକ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଭାଇ ସଦୃଶ । ସେ ନିଜେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସେହି ସରଳ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍ଗୀତର ସାତଟି ମୂଳ ସ୍ୱର (ସପ୍ତକ) ଶିଖିଲି ଏବଂ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ତଥା ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି," ବୋଲି 'ଇଟିଭି ଭାରତ' (ETV Bharat)କୁ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ । ୧୯୯୭ ମସିହାରେ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ ।
“ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବୀଣା ତିଆରି କରିଦେଲେ । ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସେହି ବୀଣା ବଜାଇ ହିଁ, ମୁଁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାଢ଼େ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ।”
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍ଠାପର ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ଗାୟତ୍ରୀ ବୀଣା’ ବାଦନରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ବୀଣା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତାର ଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ପରିସରର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କଳାତ୍ମକ ସଫଳତା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ।
ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର’ (National Award) ପାଇବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । “ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ ।” ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ଏହି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ଗାୟିକା କହିଲେ ଯେ, ହଁ ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ । କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧିବୁ ନିନାନ ଥୋମାସ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତିନ୍ ଲାଲ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ନୂତନ ଗାୟକ-ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗାୟନକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ସ୍ବରୁପ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ, “ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଏକ ‘ଉପାସନା’, ଯାହା “ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀରେ ରହିଥାଏ”। “ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତି ବା କ୍ୟାରିୟର ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଚାକିରି ବା କାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହାକୁ ‘ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି’ ସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ଭାବନା ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।”
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: Ramoji Excellence Awards 2026: ଦେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଅବଦାନର ସମକକ୍ଷ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ - ଅମିତ ଶାହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ରାମୋଜୀ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍: 'ଓ୍ୱାଟର୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ'ରୁ ୟୁଥ୍ ଆଇକନ 3ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଡାକ୍ତର; ଜାଣନ୍ତୁ, ସମାଜସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ 9 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ