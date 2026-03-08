ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ: ଲୁହାରଡ଼ରେ ସାଥୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ମୃତ
ରାତ୍ର ଭୋଜନ ପରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
Published : March 8, 2026 at 3:14 PM IST
ବଲ୍ଲାରୀ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୃତ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ଅଧିକାରୀ ଆହତ । ଛାତ୍ର ଜଣକ ଖଟରୁ ରଡ ବାହାର କରି ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବଲ୍ଲାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି । ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବାଳକ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ବଲ୍ଲାରୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ରାତିରେ ଘଟିଛି । ରାତ୍ର ଭୋଜନ ପରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଟି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆହତ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି:
"ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ହଠାତ୍ ନିଜ ସାଥି ଛାତ୍ର ଓ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଲୁହା ରଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ବଲ୍ଲାରୀ ବିଆଇଏମ୍ଏସ୍ (BIMS) ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି" ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକଙ୍କ ନାମ ହେମନ୍ତ ଅଟେ । ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ:
ବଲାରୀର ଆଇଜିପି (IGP) ପି ଏସ୍ ହର୍ଷା କହିଛନ୍ତି, "ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ବଲ୍ଲାରୀ ସ୍ଥିତ ବ୍ରୁସପେଟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏହି ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ଆହତମାନେ ନାବାଳକ ଅଟନ୍ତି ।" ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ରାତି ସାଢେ 11ଟାରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ଆମେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଛି । ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏନେଇ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ।"