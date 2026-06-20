ETV Bharat / bharat

୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ମୂଳ ବେତନ ଓ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର

୫୫ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନ୍‌ସନଭୋଗୀଙ୍କ ବେତନ, ପେନ୍‌ସନ ଓ ଭତ୍ତାରେ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭାବନା; ପୁରୁଣା ପେନ୍‌ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ଦାବି

8TH PAY COMMISSION
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ (8th Central Pay Commission) ପାଇଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜୁନ୍ ୧୫ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍‌ସନଭୋଗୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ସରକାର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ସମୟ ରହିଛି।

ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନ ପ୍ରାୟ ୫୫ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୬୯ ଲକ୍ଷ ପେନ୍‌ସନଭୋଗୀଙ୍କ ବେତନ, ପେନ୍‌ସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତାରେ ସଂଶୋଧନ ସୁପାରିସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଓ ସଂଗଠନମାନେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଅଧିକ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ବେତନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନମାନେ ଜାତୀୟ ପେନ୍‌ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (NPS) ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁରୁଣା ପେନ୍‌ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (OPS) ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ବିପଦ ଭତ୍ତା, ବୋନସ୍, ଛୁଟି ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ; ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଓ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR)ରେ ୨ ଶତାଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ ହାର ୬୦ ଶତାଂଶକୁ ପହଞ୍ଚିଛି।

ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା DA ସାଧାରଣତଃ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ର All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କରାଯିବ।

୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଦିଲ୍ଲୀ, ଲଦାଖ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତେଲଙ୍ଗାନା ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ କରିସାରିଛି। ଏହାସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କୋଲକାତାରେ ଆହୁରି ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ୨.୫ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ୩.୧୫ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣକ, ଯାହା ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଭଳି କାରଣକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବେତନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ବେତନ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନୂତନ ବେତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗିବ ଲଟେରୀ; 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମାଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କି 69,000 ଟଙ୍କା ?

TAGGED:

FITMENT FACTOR
BASIC PAY HIKE
CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES
୮ମ ବେତନ କମିଶନ
8TH PAY COMMISSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.