ପ୍ରତି ତିନିଜଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି- 'ହୁ' ରିପୋର୍ଟ
ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ମାନବାଧିକାର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନଦିଗରେ ଖୁବ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
Published : November 21, 2025 at 5:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା (WHO) ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ମାନବାଧିକାର ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଖୁବ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଅଗ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି 3 ଜଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 840 ମିଲିୟନ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଜ ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି 2000 ପରେ ବି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।
ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠାରୁ କମ
ବିଗତ 12 ମାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବା, 316 ମିଲିଅନ ମହିଳାଙ୍କୁ ( ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11ପ୍ରତିଶତଙ୍କ ବୟସ 15 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ) ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଯୌନ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ।
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ହିଂସାକୁ କମାଇବାର ଧାରା ବହୁତ ଧୀର । ବିଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 0.02 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡା.ଚେଡ୍ରୋସ ଏଡନାମ ଘେବ୍ରେୟେସସ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ମଣିଷ ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ତଥାପି ଏହି ହିଂସା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠାରୁ କମ ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘‘ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମାଜର ଅଧା ଲୋକ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଜ ନିଜକୁ ନିରପେକ୍ଷ, ସୁରକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ହିଂସାକୁ ଶେଷ କରିବା କେବଳ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ସମ୍ମାନ, ସମାନତା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ମାମଲା ଅଟେ । ପ୍ରତି ସଂଖ୍ୟା ପଛରେ ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛି । ମହିଳା ତଥା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନୁହେଁ । ଶାନ୍ତି, ବିକାଶ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୁୁନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇପ୍ସିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ । ’’
682 ମିଲିଅନ ମହିଳା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଯୌନହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି
2000ରୁ 2023 ଡାଟାକୁ ଆଧାର କରି 2023 ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 15-49 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବିବାହିତା କିମ୍ବା ନିଜ ପାର୍ଟନର ସହ ରହୁଥିବା 25.8ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବଂ 15 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବିବାହିତା କିମ୍ବା ନିଜ ପାର୍ଟନର ସହ ରହୁଥିବା 24.7 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ନିଜ ଜୀବନରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି,15 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର 682 ମିଲିଅନ ବିବାହିତା କିମ୍ବା ପାର୍ଟନର ସହ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା କିମ୍ବା ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 15-49 ବର୍ଷର 8.4 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବଂ 15 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର 8.2 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଥର ନନ-ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ହିଂସାର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ମୋଟ ଉପରେ 263 ମିଲିଅନ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବତୀ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ।
15-49 ବର୍ଷର ବିବାହିତା କିମ୍ବା ପାର୍ଟନର ସହ ରହୁଥିବା 13.7 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଏବଂ 15 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବିବାହିତା କିମ୍ବା ନିଜ ପାର୍ଟନର ସହ ରହୁଥିବା 11.4 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠା ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା କିମ୍ବା ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପାର୍ଟନର ଏବଂ ନନ୍ ପାର୍ଟନର ହିଂସା
ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ । 15-19 ବର୍ଷର ବିବାହିତା ତଥା ପାର୍ଟନର ସହ ରହୁଥିବା ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଅଧିକ କିଶୋରୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ନିଜ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି । ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଏହି ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆସିଛି ।
ବୟସ୍କ ମହିଳା ବି ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି
ଖାଲି କମ ବୟସର ମହିଳା ନୁହଁନ୍ତି, ବୟସ୍କ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । 65 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିବାହିତା କିମ୍ବା ପାର୍ଟନର ସହ ରହୁଥିବା ପ୍ରତି 5 ଜଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା କିମ୍ବା ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବିଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ହିଂସା ଉପରୋକ୍ତ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 39 ପ୍ରତିଶତ ଦେଖାଯାଏ ।
ଏ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ହେଲେ କମ ବିକଶିତ ଦେଶ, ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ତଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜଳବାୟୁ ଥିବା ଦେଶରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଓସିନିଆ( ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜଲାଣ଼଼୍ଡକୁ ବାଦ ଦେଇ)ରେ ଗତ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା 38 ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଭରେଜ 11 ପ୍ରତିଶତଠାରୁ ତିନିଗୁଣା ଅଧିକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ଆଖିରେ ଆଘାତ; ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଫେଭିକୁଇକ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଡାକ୍ତର