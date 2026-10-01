ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ! ରାୟଗଡ଼ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପୁଣେର ୮ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଆଲାଣ୍ଡିର ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ଦିବେଆଗରକୁ ପିକନିକ୍ରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ସମସ୍ତ ୮ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
Published : October 1, 2026 at 8:54 PM IST
ରାୟଗଡ଼: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପକୂଳୀୟ କୋଙ୍କଣ ଅଞ୍ଚଳର ଦିବେଆଗରକୁ ପିକନିକ୍ରେ ଯାଇଥିବା ପୁଣେ ନିକଟ ଆଲାଣ୍ଡିର ୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁବାରର ଦିନଟି ପାଲଟିଗଲା ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଆକଳନ କରି ନପାରିବାରୁ ଆରବ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଆଲାଣ୍ଡିର ୱିନର୍ସ ଏକାଡେମୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଦିବେଆଗର ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ମହାକାଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୧୭ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
रायगड जिल्ह्यातील दिघी सागरी, दिवेआगार येथे समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी आलेल्या विनर्स अॅकडमी, आळंदीच्या 8 विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत दु:खद आणि पीडादायक आहे.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 1, 2026
मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.
या सर्व कुटुंबीयांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत.
हे…
ଏହି ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ‘X’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆଲାଣ୍ଡିର ୱିନର୍ସ ଏକାଡେମୀର ୮ ଜଣ ଛାତ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଏହି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଆଲାଣ୍ଡିର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଲାଣ୍ଡିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।”
ଶ୍ରୀବର୍ଦ୍ଧନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଦିତି ତାତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି।
ଅଦିତି ତାତକରେ ‘x’ରେ କହିଛନ୍ତି, “ପୁଣେର ଆଲାଣ୍ଡିର ୮ ଜଣ ଛାତ୍ର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦିବେଆଗର ବେଳାଭୂମିରେ ପାଣିର ଗଭୀରତା ଆକଳନ କରି ନପାରିବାରୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇବାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆଲାଣ୍ଡିର ଏକ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଟ୍ରିପ୍ରେ ୪୨ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ୨ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦିବେଆଗର ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପାଣିର ଗଭୀରତା ଆକଳନ କରି ନପାରି ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ।”
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତେଶ ରାଣେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଭାବକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନିତେଶ ରାଣେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ କହିଛନ୍ତି, “ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦିବେଆଗରରେ ଏକ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇଥିବା ଆଲାଣ୍ଡିର ୮ ଜଣ ଛାତ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଯୁବ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ତାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ଏହି ଅସୀମ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିବଙ୍ଗତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚିରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।”