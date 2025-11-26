ETV Bharat / bharat

76ତମ ସମ୍ୱିଧାନ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ,'ଦେଶ ପ୍ରତି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାଗରିକ'

1949 ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ,' ସମ୍ୱିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।'

A copy of the Constitution of India during World Book Fair in New Delhi in February 2025
ଫେବୃଆରୀ 2025 ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ କପି (ANI)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଧି 'ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ' । ଯେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଦେଶର ସଂରଚନା, ଗଠନ, ନୀତିନିୟମ, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅଧିକାର ଭଳି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ । 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା 'ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ' । ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନ (ନଭେମ୍ବର 26) ରେ ପାଳନ ହେଉଛି 'ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ (Constitutional Day)' ।

ଦେଶ ପାଳୁଛି 76ତମ 'ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ':

ଆଜି 76ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳୁଛି ଭାରତ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ୱିଧାନିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୂଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1949ରେ ସମ୍ୱିଧାନ ଗୃହିତ ହେବାର ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଅଗଣିତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାର ଶକ୍ତି 'ସମ୍ବିଧାନ' ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଇତିହାସ:

1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହିତ ହୋଇ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ ହୁଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ । 2015 ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଦିନ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବିିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସାମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ଅଧିକାରଠୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରୁ ହୋଇଥାଏ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ । ଆଜି ନିଆଯାଇଥିବା ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢିର ଜୀବନକୁ ଗଢି ତୋଳିବ । ଭାରତ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖନ୍ତୁ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମାନବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଆମକୁ ଅଧିକାର ସହିତ ସଶକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଆମକୁ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଦିଏ । ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ ଏକ ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୂଆ ।"

ମତଦାନ ଅଧିକାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୁଏ ସୁଦୃଢ:

ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନାଗରିକମାନେ ମତଦାନ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରୀ ସୁଦୃଢ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଦନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଏକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା । ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ୱା ଜାତି, ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ, ଯେକୌଣସି ଭାଷା, ଗରିବ କିମ୍ବା ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା, ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । ସମ୍ବିଧାନ ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱର । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାକୁ ଦେବାନାହିଁ । ଏହାର ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଏହା ଉପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହାରର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବି ।"

