76ତମ ସମ୍ୱିଧାନ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ,'ଦେଶ ପ୍ରତି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ନାଗରିକ'
1949 ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ,' ସମ୍ୱିଧାନ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।'
Published : November 26, 2025 at 3:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଧି 'ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ' । ଯେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଦେଶର ସଂରଚନା, ଗଠନ, ନୀତିନିୟମ, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅଧିକାର ଭଳି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ । 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା 'ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ' । ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନ (ନଭେମ୍ବର 26) ରେ ପାଳନ ହେଉଛି 'ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ (Constitutional Day)' ।
On Constitution Day, we pay tribute to the framers of our Constitution. Their vision and foresight continue to motivate us in our pursuit of building a Viksit Bharat.— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2025
Our Constitution gives utmost importance to human dignity, equality and liberty. While it empowers us with…
ଦେଶ ପାଳୁଛି 76ତମ 'ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ':
ଆଜି 76ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳୁଛି ଭାରତ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ୱିଧାନିକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୂଆ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1949ରେ ସମ୍ୱିଧାନ ଗୃହିତ ହେବାର ଐତିହାସିକ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଅଗଣିତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାର ଶକ୍ତି 'ସମ୍ବିଧାନ' ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
On Constitution Day, wrote a letter to my fellow citizens in which I’ve highlighted about the greatness of our Constitution, the importance of Fundamental Duties in our lives, why we should celebrate becoming a first time voter and more…https://t.co/i6nQAfeGyu— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2025
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଇତିହାସ:
1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହିତ ହୋଇ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳନ ହୁଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ । 2015 ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଦିନ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବିିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସାମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଅଧିକାରଠୁ ନେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରୁ ହୋଇଥାଏ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିର ମୂଳଦୁଆ । ଆଜି ନିଆଯାଇଥିବା ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢିର ଜୀବନକୁ ଗଢି ତୋଳିବ । ଭାରତ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖନ୍ତୁ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମାନବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଆମକୁ ଅଧିକାର ସହିତ ସଶକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଆମକୁ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଦିଏ । ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ ଏକ ସୁଦୃଢ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୂଆ ।"
ମତଦାନ ଅଧିକାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୁଏ ସୁଦୃଢ:
ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନାଗରିକମାନେ ମତଦାନ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆହୁରୀ ସୁଦୃଢ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଦନର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 26, 2025
वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा।
संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच… pic.twitter.com/yjIDxhFfGo
ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ନେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବଳ ଏକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା । ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ୱା ଜାତି, ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ, ଯେକୌଣସି ଭାଷା, ଗରିବ କିମ୍ବା ଧନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତା, ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । ସମ୍ବିଧାନ ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱର । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାକୁ ଦେବାନାହିଁ । ଏହାର ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର (ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ) କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଏହା ଉପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହାରର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବି ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ