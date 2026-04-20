ଜାପାନରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ: ସୁନାମୀ ସତର୍କତା ଜାରି
ଜାପାନରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୁତ ହେବା ପରେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Published : April 20, 2026 at 4:04 PM IST
ଟୋକିଓ(ଜାପାନ): ଉତ୍ତର ଜାପାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7.4 ତୀବ୍ରତା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସୁନାମୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ।
ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 53ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର ଜାପାନର ସାନରିକୁ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା । ଜାପାନର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସାରକ NHK ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ମିଟର (ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ) ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
BREAKING: A powerful 7.4-magnitude earthquake strikes off the northern Japanese coast, with a tsunami alert issued. https://t.co/w7dsy2zzQv— The Associated Press (@AP) April 20, 2026
ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାପାନ
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରବଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅଗ୍ନି ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଶିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଜାପାନରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହି କାରଣରୁ ଜାପାନରେ ସୁନାମିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମୋଲୁକା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ୭.୪ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଟେର୍ନାଟେରୁ ୧୨୭ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟ୍କା
ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୪.୪ ଥିଲା ।
ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.4 ଥିଲା । ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 18.573° ଉତ୍ତର, 82.559° ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହାର ଗଭୀରତା 5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ।
ଗତ ଏପ୍ରିଲ 5 (ଶନିବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୧ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୧୫ ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ଭୁମି କମ୍ପିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୪.୪ ମପାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୋରାପୁଟ ନିକଟରେ ଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ ୫ କି.ମି. ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । କୋରାପୁଟର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା, ଲମତାପୁଟ, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ପଟାଙ୍ଗି, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ