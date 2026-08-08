ETV Bharat / bharat

ଚମ୍ବାରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ, 7 ମୃତ 11 ଆହତ

ବସଟି ବୈରାଗଡ଼ରୁ ଚମ୍ବା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତିସା-ବୈରାଗଡ଼ ରୋଡ୍‌ର ଚଲୁଞ୍ଜ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

Local residents gather around the ill-fated bus after the accident in Himachal Pradesh's Chamba district on Saturday.
ଚମ୍ବାରେ ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚମ୍ବା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ବସ ଓଲଟି ପଡ଼ି ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୧୫ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବସଟି ବୈରାଗଡ଼ରୁ ଚମ୍ବା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତିସା-ବୈରାଗଡ଼ ରୋଡ୍‌ର ଚଲୁଞ୍ଜ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ୨୭ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗଭୀର ଖାଲ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଚୁରାହ ଉପତ୍ୟକାର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ ଏହ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘାଟି ।

ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଚୁରାହ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗଦେବ (୫୦), ଦେଶ ରାଜ (୩୫), ଜାହଦେହି (୨୪), ହରଦେହି (୪୩), ନୀଲମ (୩୪), ଡ୍ରାଇଭର ରୂପ ସିଂହ (୩୫) ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତେଜ ସିଂହ (୩୯)। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରଣ ସିଂହ, ସୁସ୍ମିତା, ପାନୋ ଦେବୀ, ଧାନୀ, ଧର୍ମୋ ଦେବୀ ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା, ହର୍ଷା, କାବ୍ୟା, ଅପ୍ରିତ ଏବଂ ନେହା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଏହା ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସାଚ୍ ପାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଚୁରାହର ସବ ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରାଜେଶ କୁମାର ଜରିଆଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଖାଇକୁ ଖସିପଡିଲା ବସ

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୧ ଜଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତର ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଚମ୍ବା ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନଡିଆରଏଫ (NDRF), ପୋଲିସ, ହୋମଗାର୍ଡ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବସରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବସର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବେସରକାରୀ ବସଟି ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ ୬ଟା ସମୟରେ ବୈରାଗଡ଼ରୁ ଚମ୍ବା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ମାତ୍ର ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଚଲୁଞ୍ଜ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସଟି ଏକ ଗଭୀର ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ି ତଳେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍, ପାଞ୍ଚ ମୃତ

TAGGED:

BUS ACCIDENT DEATH
CHAMBA BUS ACCIDENT
HIMACHAL PRADESH ACCIDENT
ହିମାଚଲ ପ୍ରଦେଶ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା
BUS OVERTURNS IN HIMACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.