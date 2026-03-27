ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ 7 ପିଲା: 4ଜଣଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧୀ, 3 ଉଦ୍ଧାର
ସ୍ଥାନୀୟ ବାମପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାବେଳେ 7 ଜଣ ପିଲା ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 4 ଜଳ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 27, 2026 at 5:30 PM IST
ପ୍ରୟାଗରାଜ: ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାମପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାବେଳେ 7 ଜଣ ପିଲା ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ 4 ଜଳ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାମପୁର ନିବାସୀ ମୋହିତ (13), ଦିବ୍ୟାଂଶୁ (16). ଅମନ(9), କୁନାଲ(12), ନିହାଲ(10), ଦୀପକ(17) ଏବଂ ଋଷବ (10) ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଘାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଜାଣତରେ ଏକ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଉପରକୁ ବାହାରି ନ ପାରି ପିଲାମାନେ ବିକଳ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ।
ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ମାଛଧରାଳିମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ମୋହିତ, ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ଏବଂ ଅମନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିଥିଲେ । ହେଲେ କୁନାଲ, ନିହାଲ, ଦୀପକ, ଋଷବ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ବହୁ ଚେଷ୍ଟାକରି କୁନାଲ ଓ ଦୀପକଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ନିହାଲ ଓ ଋଷବଙ୍କର ପତା ମିିଳି ନ ଥିଲା । ଅନେକ ସମୟ ପରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଉଭୟ ନିହାଲ ଓ ଋଷବଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ଗାଁରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡି ଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାଧବ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, 4ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 3 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
