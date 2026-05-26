ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରବାଙ୍କି ଓ ସମ୍ଭଲରେ 2ଟି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପା-ଝିଅ
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବାରବାଙ୍କି ଓ ସମ୍ଭଲରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : May 26, 2026 at 2:32 PM IST
ବାରବାଙ୍କି-ସମ୍ଭଲ (ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ): ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା କାର୍, 4 ମୃତ ଏବଂ 3 ଗୁରୁତର । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ସୁଲତାନପୁର ରାଜପଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗୋଟିଏ କାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସମ୍ଭଲର ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,କାରରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ବାରାଣସୀରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୈଞ୍ଚି ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାରେ, ସେମାନଙ୍କ କାର ହାଇଦ୍ରାବାଦଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ-ସୁଲତାନପୁର ରାଜପଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ବାକି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ହାଇଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନିଲ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଗାଜିପୁରର ବାସିନ୍ଦା ରାହୁଲ କୁମାର (୨୯), ଗାଜିପୁରର ବାସିନ୍ଦା ରାହୁଲ ସିଂହ (୩୦), ବାଲିଆର ବାସିନ୍ଦା ସତ୍ୟମ ସିଂହ (୩୦) ଏବଂ ସୁଲତାନପୁରର ବାସିନ୍ଦା ସୁରଜ ମିଶ୍ର (୩୦)। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏହି କାର୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପଠାଯାଇଛି ।"
ସମ୍ଭଲ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ଆଜି ସକାଳେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
କୈଲା ଦେବୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଡାକ୍ତର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯାମିନୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଚନ୍ଦୌସିର ବାସିନ୍ଦା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡାକ୍ତର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୋନା, ଦିଲ୍ଲୀର ହରି ନଗର ପଶ୍ଚିମର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରିୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅ ସୁକଚରିତା ରହିଛନ୍ତି । କାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ।
ଡାକ୍ତର ଚମନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଆହତମାନେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି।"