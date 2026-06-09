ନିର୍ବନ୍ଧ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଚାଲିଗଲା 6 ଜୀବନ
ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ଗାଡି ଅର୍ଥାତ ଏକ ବାଇକ, କାର ଏବଂ ବସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
Published : June 9, 2026 at 2:58 PM IST
ଜଲଗାଓଁ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଘଟିଛି । ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ଗାଡି ଅର୍ଥାତ ଏକ ବାଇକ, କାର ଏବଂ ଏସଟି ବସ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
ନିର୍ବନ୍ଧ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା
ଅମଲନେର-ଧୁଲେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ବୃନ୍ଦାବନ ସମ୍ମୁଖରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ଏକ ମହାଜନ ପରିବାର ଯାଉଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାରର 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡି ଏବଂ ଏସଟି ବସ ଅମଲନେରରୁ ଧୁଲେ ଯାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧୁଲେରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସ ଓ ଦୁଇଚକିଆକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଧରଣଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କାର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲା ଶିଶୁ
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଥିଲେ । ଏମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଗୁଜରାଟର ଆଦିତ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାଜନ, ଅନୀତି ସୁରେଶ ମହଜନ, ନିର୍ମଳା ନନ୍ଦଲାଲ ମହାଜନ, ନନ୍ଦଲାଲ ଗୋପାଳ ମହାଜନ ଏବଂ ସୁରେଶ ବିକ୍ରମ ମହାଜନ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କାର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁର ଲୋକେ, ପୋଲିସ ତଥା ଏସଟି ବସ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 3 ମୃତ 22 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଚୁଡି ବେପାରୀ ମୃତ