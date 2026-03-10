ପିଢୀ ପରେ ପିଢୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗଢି ତୋଳୁଛି 'ଇନାଡୁ' କହିଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ର
ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିବା ସମୟରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ସାମାଜିକ ଚେତନା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ।
Published : March 10, 2026 at 1:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଇନାଡୁ' ସାମ୍ବାଦିକତା ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନାକୁ 50 ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପିଢୀ ପରେ ପିଢୀ । ତେବେ କିଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନେଇ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହିଁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ । ନିଜ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ୟାରିୟରରେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷରୀ' ଉଦ୍ଘାଟିତ:
1976 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତଇନାଡୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଅନୁଷ୍ଠାନର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସୋମାଜିଗୁଡ଼ା ଅଫିସ୍ରେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲ ଚଢାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇନାଡୁ ସମ୍ପାଦକ ଏମ୍ ନାଗେଶ୍ବର ରାଓ 'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷରୀ' ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଅଫିସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା:
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ମନେପକାଇଥିଲେ । 26 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଅବିଦସ୍ ଠାରେ ଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଅଫିସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା କେବଳ କ୍ଲାସରୁ୍ମ୍ରେ ଶିକ୍ଷକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନଥିଲା । ଏହା ବହୁ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟିଂ, ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ:
"ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଚୟନ ନିଜେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ସମୟରେ ସେ ସାମାଜିକ ଚେତନା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ," ବୋଲି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । "ଇନାଡୁର ତାଲିମ ସର୍ବଦା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।"
ଇନାଡୁର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ:
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତେଲୁଗୁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଇତିହାସରେ ଇନାଡୁ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମଗ୍ର ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖବରକାଗଜ ଏତେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ । ଏହି ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଇନାଡୁ ନିଜେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ।"
ଇନାଡୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ:
ମିଡିଆ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦେଭୁଲାପଲ୍ଲୀ ଅମର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଗଠନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । "ଇନାଡୁ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ମୋତେ ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, ତାହା ଏଠାରେ ପାଇଥିବା ତାଲିମ ଯୋଗୁଁ," ବୋଲି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାଣ୍ଡାମୁଡି ସୁଶାମା, ମଙ୍ଗୁ ରାଜାଗୋପାଲ, ଏ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡୀ, ଯାଦବଲି ମୁର୍ତ୍ତୀ, ନିଦାମାର୍ଥୀ ରାଜାଶେଖର, ସୁରମ୍ପୁଡି ରାମାଶେଶୁ, ୱାଙ୍ଗାରି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ଜିଭିଏସ୍ ମୁର୍ତ୍ତୀ, ଏସ୍ ବାଲ୍ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ରେନୁମାନୁ ବାଶା ପ୍ରଭୃତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।