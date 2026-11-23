ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ମୃତ, କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର
30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନିମ ଘାଟି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
Published : November 23, 2026 at 12:32 PM IST
ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 33 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44ର ନିମ ଘାଟି ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଏକ 70 ଫୁଟ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ଓ ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ନିମଘାଟିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି 5 ମୃତ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନିମ ଘାଟି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୌରଝାମର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନାସିର ଫାରୁକି ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୀଡ଼ିତମାନେ ନରସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ମୃତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ ଓ ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
କୂଅକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖସି ବାପ ପୁଅ ମୃତ
ସେପଟେ ଛତରପୁରର ହଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଓ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଯାଦବ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୁର୍ଗେଶ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲ ହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସାଇ ଜମି ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ହଠାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯିବା ଦେଖି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଝିଅ ପାଟି କରିଥିଲେ । ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗଭୀର କୂଅ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପିଡିତଙ୍କୁ କୂଅରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ରେନ୍ ଓ ବୁଡ଼ାଳିଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅନେକ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରେନ ସହାୟତାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୂଅରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଛତରପୁର ବିଧାୟିକା ଲଳିତା ଯାଦବ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନକପୁର ଟ୍ରେନ ସେବା ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟର ବ୍ରିଜର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର 26 ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ SIR ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବ କଂଗ୍ରେସ; ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ରାଲି !