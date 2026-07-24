CJP ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ୪୭ NTA ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର
ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, NTA ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି ।
Published : July 24, 2026 at 8:24 PM IST
47 NTA officers sacked, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି (NTA) ୪୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ETV ଭାରତକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଫାସୁତରା, ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମୁଖ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ କଥିତ ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
Sources- "National Testing Agency has terminated 47 officials from their service. Legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks." pic.twitter.com/zz2mcGIqQp— ANI (@ANI) July 24, 2026
କେନ୍ଦ୍ର NTAର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଜେନ୍ସିର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସରକାର ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲିକ୍-ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ।
NTA ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ NEET, JEE ଏବଂ CUET ସମେତ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରେ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
NTAର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସାଂସ୍ଥାଗତ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସଦ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆସିଛି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏଜେନ୍ସିକୁ ପୁନର୍ବାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସଂସ୍କାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ, ବାରମ୍ବାର ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସଦ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆସିଛି । କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ କି ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ତଥାପି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଦ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୁନର୍ଗଠନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପୁନର୍ଗଠନର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିବା ପାଇଁ NTAର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୯୯୭ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ବର୍ଷ ପରେ NEET ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ