ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ୪୭ ମାଓବାଦୀ
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାକାରଣ୍ୟ ସାଉଥ ଜୋନର ନେତା ହେମଲୁ ୟେଥୁ ଓରଫ ବିଜ୍ଞ୍ୟ ଏବଂ ପୋଡିୟମ ଲଚ୍ଛୁ ଓରଫ ମନୋଜ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
Published : April 26, 2026 at 1:17 PM IST
ତେଲେଙ୍ଗାନା: ତେଲେଙ୍ଗାନାର 47 ମାଓବାଦୀ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଛତିଶଗଡ ପିଏଲଜିଏ ବାଟାଲିଅନର ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି ମାଓବାଦୀଙ୍କମାନେ ପୋଲସକୁ 32ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ 515 ଗୁଳି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।
ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ଛତିଶଗଡ ପିଏଲଜିଏ ବାଟାଲିଅନ-1ର ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାକାରଣ୍ୟ ସାଉଥ ଜୋନର ନେତା ହେମଲୁ ୟେଥୁ ଓରଫ ବିଜ୍ଞ୍ୟ ଏବଂ ପୋଡିୟମ ଲଚ୍ଛୁ ଓରଫ ମନୋଜ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବାା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ 1.20 କୋଟିରୁ ଥଇଥାନ ପ୍ୟକେଜ ମିଳିବ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ 25 ହଜାର ଟଙ୍କାର ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବେଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡର
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ମିଳିବ । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ନୁହଁଁନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଛତିଶଗଡର ହେଲେ ହେଁ ଏମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୋଥାଗୁଡେମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ପିଏଲଜି ବାଟାଲିଅନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । 2026ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସର୍ବମୋଟ 260 ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସାରିଲେଣି । ଏଥିସହିତ 238 ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ସାରିଲେଣି ।
2025 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 818 ମାଓବାଦୀ କଲେଣି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2025 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ ରାଙ୍କର ମୋଟ 818 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସାରିଲେଣି । ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2024ରେ 36, 2025ରେ 60 ଏବଂ 2026ରେ 238 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସକୁୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ । 2025 ପରଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୂର୍ବରୁ ମାଓମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଛି । ଛତିଶଗ଼ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମାଓମୁକ୍ତ । ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ 1.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନର୍ବାସ ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଖୁବ ଖୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ସମେତ 5 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା 55 ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ IED ବିସ୍ଫୋରଣ: ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ-ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି, 6 ଯବାନ ଆହତ