ETV Bharat / bharat

ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 23ଟି ଆଇଆଇଟିରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି 45 ଛାତ୍ର

23ଟି ଆଇଆଇଟିରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ 62 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ।

A view outside the building of Indian Institute of Technology in New Delhi
ଆଇଆଇଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 23ଟି ଆଇଆଇଟିର 45 ଜଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହାରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରହିଛନ୍ତି । ଗତ ଡିସେମ୍ବର 8, 2025 ରେ ଲୋକସଭାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହୀତ ତାରକା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମସ୍ତ ଆଇଆଇଟିରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଆଇଆଇଟିରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ 62 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି 28 ଜଣ ଛାତ୍ର । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ OBC, 9 ଜଣ SC ଏବଂ 7 ଜଣ ST ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି 16 ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଜଣେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ (EWS) ର ରହିଛନ୍ତି ।

ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ

2023-24 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି 2024-25 ରେ 13 ଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସର୍ବାଧିକ 7 ଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁର, ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ଟି ଲେଖାଏଁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ 5 ଟି ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ବାରାଣାସୀରେ 4 ଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ।

2024-25 ରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା 13 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ OBC, 3 ଜଣ ST ଏବଂ 2 ଜଣ SC ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଥିଲେ । ଏହି ସଙ୍କଳନରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ 45 ଟି ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ତେବେ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ-ୱାରୀ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜାତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସାହିଲ

ନିକଟରେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବିଟେକ ଛାତ୍ର ସାହିଲ ୱାକୋଡେଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥିବା ଦୋଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସାହିଲ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ଜାତିଭେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସାହିଲ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 614 ରଖିଥିଲେ । ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଗାତାର ଜାତିଗତ ଟିପ୍ପଣୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ସାହିଲଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା । କ୍ଲାସରୁମ ସିସିଟିଭି ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସାହିଲ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ପ୍ରଫେସର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଡୁଲା ସାହିଲଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ହଷ୍ଟେଲର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା 25 ପରେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ସାହିଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣା, ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଲା ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବାରୁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର

TAGGED:

IIT STUDENT SUICIDE REPORT
IIT BOMBAY STUDENT SAHIL
ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା
ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
IIT STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.